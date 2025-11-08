守護坡地安全 北市水保服務團20周年協助逾萬案
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市水土保持服務團成立，今年邁入20週年，成員由水保、土木、大地、水利等四大技師公會數千名專業技師推薦挑選組成。20年來，一直擔任政府與民間在水保法規與專業間溝通橋梁重要角色，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導。
大地工程處指出，水保服務團2005年成立，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導、災害勘查及諮詢服務，堪稱台北市山坡地安全的第一道防線。
大地處說，面對日益極端的氣候，每逢豪雨或災害，水保團就協助市府勘災，提供專業建議，已是市府決策最重要的民間後盾。今年十月豪雨期間，水保服務團技師即多次協助巡查邊坡、檢視擋土牆及排水系統，有效降低坡地災害風險。
在平時防災工作方面，落實「防災前移」理念，建立快速修繕與輔導制度，針對擋土牆補牆或排水改善，經服務團協助現場完成輔導，即可啟動改善作業，縮短行政流程、提升安全時效。
推動「公私協力、守護環境」理念，北市也首創與民間合作整治山區溪溝；民間出資委請專業人員設計施工，水保服務團技師提供技術諮詢及施工指導，讓原本淤積受損的溪溝如今水流暢通、生態重現、綠意盎然。
大地處補充，北市已全面推動水保E化與AI輔助機制，民眾有坡地安全或需水保輔導，可透過線上申請，由技師免費到場診斷與諮詢；大地處也導入AI系統模型，協助辨識潛在高風險地區。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 11 小時前
腦傷復健加入中醫 病人擺脫言語及肢體障礙
好醫師新聞網記者朱代東／台東報導 圖：腦傷後的復健若能及時導入中醫，對患者及照顧者都可能會有令人意想不到的效果／台東馬偕醫院提供 台東馬偕在年初中醫科成立之後，好醫師新聞網 ・ 1 天前
中職／味全龍23日大巨蛋辦感謝祭 帳篷套組超吸睛！近距離看小龍女演出
中職賽季在上個月正式劃下句點，為了感謝球迷一整年的支持，味全龍7日宣布11月23日將在台北大巨蛋舉辦年度感謝祭，邀請所有龍迷共襄盛舉，一同回顧今年精彩的賽季。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 11 小時前
陽明山金色芒草盛宴 北市大地處曝最佳觀賞C位
11月是屬於芒草的季節，陽明山已悄悄換上金黃色衣裳，整片山坡被染上溫柔的秋色，台北市工務局大地工程處介紹，想知道最佳觀賞C位，就不能錯過台北大縱走第二段（二子坪至小油坑）和第三段（小油坑至風櫃口），當中又以第二段最為壯麗。大地處表示，台北大縱走第二段（二子坪至小油坑）全長約 12 公里，從二子坪遊客自由時報 ・ 1 天前
違停遭盤查! 通緝犯拔腿狂奔 熱心民眾指引助警逮人
中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導台中警方凌晨巡邏，發現有男子形跡可疑上前盤查，男子因為身揹兩條通緝，拔腿狂奔，雙方展開追逐，最後員警在熱心民眾指引下，順利在停車場逮到人，將這名通緝犯逮捕歸案。民視 ・ 9 小時前
涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故自由時報 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
手麻腳腫竟是心臟被蛋白堵住！國泰張嘉修醫師：類澱粉沉積也可能是老化病
近年大家聽到「類澱粉蛋白」，多半會想到阿茲海默症或失智，但其實心臟也可能被這種蛋白質堵住。國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉...Heho健康網 ・ 21 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 12 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 7 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前