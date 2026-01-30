守護城市安全！台中消防代表隊奪繩期國際繩索邀請賽季軍

台中市消防局特搜大隊參加「二０二六繩期國際繩索邀請賽」，延伸固定點做低岩角搶救。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市消防局特搜大隊成員所組成的繩索救援隊「虎行」，日前代表消防局，前往屏東縣參加由屏東縣政府消防局主辦之「二０二六繩期國際繩索邀請賽」。此次賽事除集結國內多支具實戰經驗的繩索救援隊伍外，亦邀請來自香港、日本、泰國及菲律賓四個國家的救援團隊參與，總計二十二支隊伍同場競技，透過高強度競賽與實務交流，深化國際間繩索救援技術與戰術的相互學習。

消防局指出，賽事內容設計高度貼近實際救災場景，首日即以極限體能測驗作為開場，隨後進入高空作業、複雜地形通過及多重情境模擬等關卡，全面考驗隊員的體能、技術、判斷力與心理韌性。在長時間高張力操作下，肌肉疲勞與精神壓力不斷累積，但災害現場從不給予任何喘息空間，每次操作都攸關團隊安全與任務成敗。

消防局說，在高空繩索間，任何一個細節的疏忽，都可能造成無法挽回的後果。「相互支援」不僅是理念，更是讓團隊在極限狀態下仍能持續前進的關鍵力量；這份默契，來自平日無數次反覆演練與實務訓練所累積的信任，也正是城市在災害發生時，最值得依賴的保障。歷經連續三天高強度挑戰，「虎行」全體隊員順利完成所有賽程，並在眾多國內外勁旅中脫穎而出，榮獲季軍佳績。