「守護基層安全！」 南屯三宮廟聯捐15萬裝備力挺警察

【警政時報 江雁武／台中報導】農曆春節將近，為強化基層員警執勤安全與效能，臺中市政府警察局第四分局轄內三大地方信仰中心，新生里保福宮、新庄子永和宮及黎明里臺中福德宮，特別集結地方善心力量，於年前聯合捐贈黎明派出所多項警用裝備，總價值約新臺幣15萬元，以實際行動表達對警察維護治安辛勞的支持與肯定，展現警民同心守護社區的溫暖情誼。

此次捐贈裝備包含警棍、手電筒、勤務腰包、肩燈及辣椒水等實用配備，均為第一線外勤員警執勤時常用裝備。宮廟方表示，基層員警長年在外奔波，面對各類突發狀況與潛在風險，執勤安全尤為重要，因此在捐贈前特別了解員警實際需求，希望提供最貼近現場使用情境的裝備，讓每一分資源都能發揮最大效益。

中市警四分局指出，地方宮廟長期深耕社區公益，除是信仰中心，更是穩定地方的重要力量；而警察則是守護治安的第一線角色，雙方理念一致、目標相同。此次捐贈象徵「神明守護地方、警察守護治安」的正向循環，也是警民合作的最佳體現。這批裝備除提升夜間巡邏與近身應變能力外，也能增加員警自我防護，有助於提升整體執勤安全。

中市警四分局進一步表示，裝備升級不僅是硬體支援，更是對基層同仁的精神鼓舞，讓員警感受到來自地方的信任與支持。適逢「115年加強重要節日安全維護工作」期間，警方將持續落實治安維護、交通疏導與為民服務等工作，確保市民平安過好年。

警方同時提醒民眾，春節期間詐騙案件易增，務必牢記「防詐五不」原則：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料；另聚會飲宴頻繁，務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同維護交通安全。



中市警四分局也強調，員警將恪遵公務員廉政倫理規範，秉持依法行政與行政中立原則，持續打造廉能、透明的優質警政環境。透過警民攜手合作與地方力量支持，讓社區安全更有保障，也讓年節氛圍更加安心祥和。

