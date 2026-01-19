守護夜歸小騎士！ 雲林結合北港朝天宮發送LED反光背心 學童交通安全全面升級

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣約有3,500名學生騎乘自行車上下學，傍晚與夜間通學風險不容忽視。為強化學童行車安全，雲林縣政府今(19)日於北港鎮南陽國小宣布，結合北港朝天宮捐贈5,000件高辨識度LED反光背心，全面配發給小騎士使用，提升夜間能見度，守護孩子平安返家，讓交通安全不再只是提醒，而是具體行動。

雲林縣政府於南陽國小發送LED反光背心守護小騎士夜間安全。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，隨著入冬後天色提早昏暗，學生放學後參加補習、社團或夜間活動，返家途中風險隨之提高。縣府長期要求學生自行車須具備前後車燈、反光條並配戴安全帽，今年再加碼配置LED反光背心，就是希望透過「看得更清楚」，讓駕駛人提早注意、放慢車速，為孩子多爭取一分安全空間。

張麗善指出，這批LED反光背心經標準測試，照度高達5,900，具高度辨識效果。她也回憶，過往曾發生學生夜歸途中遭車輛追撞的不幸事件，讓人心痛不捨，也更加堅定縣府持續強化夜間通學防護的決心；每一件背心，不只是裝備，更是對孩子生命的守護承諾。

學生自行車備齊燈具反光與安全帽，結合校安課程強化自我防護。(記者廖承恩翻攝)

北港朝天宮董事長、縣議會副議長蔡咏鍀表示，孩子是社會最珍貴的資產，得知縣府推動夜間通學安全措施後，朝天宮董事會決議補助經費，捐贈5,000件LED反光背心，希望在媽祖慈悲庇佑下，讓孩子上下學如同「與神同行」，平安成長、家長安心。

北港鎮長蕭美文也指出，感謝縣府長期支持北港鎮通學環境改善，包含南陽國小、北港國中的通學廊道計畫，讓學生通行動線更加安全。此次再配發LED反光背心，進一步補強夜間防護，讓小騎士在上課、下課時間都能被清楚看見、安心通行。

小騎士LED反光背心通過測試，照度5900高標準守護學童安全。(記者廖承恩翻攝)

教育處長邱孝文表示，守護學生安全不僅止於設備補充，縣府同步結合校園交通安全課程，透過情境示範與影片教材，強化學生夜間用路風險意識與自我保護能力，並呼籲駕駛人以更友善的態度禮讓學童，結合學校、志工與社會力量，共同打造雲林更安全、更有人情味的交通環境。