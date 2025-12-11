守護夜間安全蘇澳鎮推光明路燈認養還能抽大獎

蘇澳鎮公所鼓勵民眾認養路燈行善還能抽好禮。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

蘇澳鎮推動「路燈認養活動」已逾十年不中斷，每盞亮起的路燈，象徵著鎮民共同為家園盡心付出的力量，也溫暖照亮蘇澳每一寸土地。鎮公所感謝各界多年來的支持，讓這項公益行動得以持續擴大、守護鎮內夜間照明安全。

隨著道路開闢及社區發展，蘇澳鎮路燈數量自民國九十四年的三十五盞，成長至今年的五千四佰六十盞，今年更有近一千五佰盞由民間認養，創下歷年新高。為提供更安全、節能的照明環境，鎮公所持續汰換老舊燈具，導入LED燈，以因應巷弄、道路與路口等不同照明需求，提升夜間通行安全。

為提高認養意願，鎮公所自去年起結合摸彩活動，今年獎項總價值達十五萬元，包括電冰箱、五十五吋液晶電視、除濕機、烤箱等大獎。個人每認養一盞即可獲得張摸彩券；企業、團體或機關每認養十盞也可獲得一張，歡迎踴躍參與。鎮公所表示，明年燈認養費用為每盞一千元，民眾或單位可至蘇澳鎮公所建設課或各里辦公處登記。

認養者可於指定路燈上掛設名牌，如未指定則由公所安排於交通量大之路段，以彰顯善行。認養五盞以上將頒發感謝狀，三十盞以上贈送感謝獎牌，一百盞以上並連續三年者，將由鎮公所提報為「好人好事代表」予以公開表揚。