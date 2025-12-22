守護夜間安全 基市消防局辦理外籍移工宿舍消防演練

。（圖／基隆市府消防局災害管理科）





為提升外籍移工宿舍於夜間發生火災時的應變能力，基隆市消防局日前由安樂分隊長黃軍緯率同仁，前往聯華食品基隆廠外籍移工宿舍，辦理夜間消防演練。演練情境模擬因電器使用不當引發火災，實地進行初期滅火、疏散避難、集合清點及119通報等流程，讓移工熟悉火災發生時的正確流程，提升實際應變能力。

宿舍住戶因輪班作息不同，火災發生時可能處於休息、睡眠或配戴耳機等各種狀態，而且移工對火災避難語音的語言敏感度不足，特別於各樓層配置大聲公及哨音式指揮棒作為輔助示警設備。演練中強調火災發生第一時間應立即大聲呼喊示警，提醒所有人員迅速避難逃生，避免延誤撤離時機。

廣告 廣告

當人員疏散到室外安全集合地點後，隨即啟動人員清點與回報機制，由管理人員逐一確認撤離情形，掌握是否仍有人員受困或未到位，確保全體住戶安全，落實災害現場人員管控與安全確認。

聯華食品基隆廠長張興祥表示，公司十分重視外籍移工宿舍的消防安全管理，平時即落實宿舍人員的出入管制，確保災害發生時能立即初期滅火、通報及避難引導，定期辦理消防演練，讓員工熟悉整體應變流程。

消防局長游家懿指出，透過實地實景的消防演練，檢視外籍移工宿舍火災發生時的應變作為及人員清點流程，提升住戶防火警覺以及對於避難的熟悉及敏感度，強化宿舍消防安全管理，守護住戶生命安全。

更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件 身亡騎士保險理賠待解 議員許淑華：爭合適方案助遺屬