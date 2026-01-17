守護夜間安寧 新店警攜手環保局強力稽查噪音車

%E4%B8%80 39

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為了改善車輛行駛產生的噪音問題，有效維護夜間安寧環境，新店分局16日深夜與環保局共同執行「環警聯合稽查改裝致噪音車勤務」，由警方負責攔查，並透過環保局人員當場認定車輛是否涉及不當改裝，共同執行防處作為。

本次聯合稽查除針對「使用未經認證之排氣管」及「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」等行為加強攔查通報外，對於無照、越級駕駛行為亦一併嚴正執法。16日當晚勤務，噪音值不合格由環保局開罰2件及通知車主驗車1件，警方另取締排氣管未完成變更登記2件、後照鏡損壞不修復1件以及未配合攔檢且逃逸2件。

經統計114年度新店警方噪音車稽查通報件數逾1,600件，其中598件遭環保局認定確實使用未經主管機關噪音審驗合格之部品，全數依《噪音管制法》開罰；另外，適用《道路交通管理處罰條例》第16條違規之改裝車輛，光是改裝排氣管部分，新店分局114年度共舉發68件。

新店分局呼籲駕駛人秉持同理心，不管是深夜或清晨，行經住宅區時應放慢車速，不僅確保行車安全也避免影響到他人休息，另交通部也已修改《道路交通安全規則》，自114年1月1日起，如使用未認證排氣管者行駛於道路被查獲者，將面臨新臺幣900至1,800元罰鍰；如噪音檢測不合格者，依《噪音管制法》可再被罰1,800至3,600元，警方也將持續強力取締違規，以維護交通秩序、確保交通安全。