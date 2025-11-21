守護大地的園丁 12位環保志工受證

環保志工是最接地氣的草根菩提，他們總是彎腰分類、默默付出，守護大地的清淨。在11月15號這天，來自花東地區12位環保志工，在花蓮靜思堂完成受證，有人被慈濟回收的用心打動，也有人因為做環保，忘卻病痛，更把握當下付出。

「我們用我們的手輕輕敲。」

曾因為罹患癌症，感到沮喪、不安的吳燕雪，在丈夫的接引下走入環保站，看到許多年長志工，長年默默付出，讓她發願要把握生命，做更多有意義的事。環保志工 吳燕雪：「人家說去環保站是付出，但是我覺得 我在環保站是得到，至少我會去忘記它(癌症)，我不會那麼在意它了，上人師父說的 要盡力去做，做到生命終了的那一天，我想 我想。」

來自台東的楊美莉，開過清潔公司，長期接觸環保工作的她，卻在接觸慈濟後，才真正理解回收背後的用心。環保志工 楊美莉：「分類好的保特瓶，原來那個是要做衣服的，所以才知道 要分到這麼細，我覺得真的很不容易，還有一些發明啊 種種 很多，每一樣都很感動。」

「垃圾 垃圾 不要隨便倒。」

簡單的動作，輕快的旋律，推環保也要有創意。「要運用在環保站當中，洗滌人心 好好修行。」

花東地區環保志工受證，在花蓮靜思堂舉行，今年共有 12 位新血，加入慈濟大家庭。靜思精舍 德宿法師：「環保是為大地，做大地的園丁，就是菩薩道的法門之一，那這個道場裡面，也是一樣可以好好地修行，為我們自己來植福。」

