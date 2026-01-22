守護大地 環保之路代代相傳
今天上人與環保志工溫馨座談。現場有堅守三十五年的資深志工，不只自己做，更帶動全家一起投入。令人感動的是，年輕人也接棒加入，讓環保之路代代相傳。現代人容易浪費，上人特別稱讚志工人丟我撿的智慧、延續物命，更為自己撿福氣。
慈濟志工 方潘信金：「我做環保35年，我今年85歲了。」
白髮蒼蒼，還很勇健，這些都在內門山區，做環保超過30年的資深志工。慈濟志工 鄭鈴素：「我住在內門山區，很山區的山區，我資深(做環保)是在樹下，我是在騎樓，我很幸運，我們里長問我，你做這個志工，沒有錢拿，你要靠什麼生活，我說我靠我女兒。」
81歲的鄭鈴素，在山區做環保不間斷，貼心的女兒，也跟隨母親腳步。鄭鈴素女兒 鄭淑娟：「媽媽做的一些工作，比較粗重的話，我都會承擔，包括他的善款，也是要透過我們的電腦來上傳，這個部分我都幫他承擔。」
證嚴上人開示 ：「孝心也做到了，善心也做到了，這樣媽媽慈善的部分，就要給你做，跟媽媽一起，慈濟就這樣一直接下去。」
做環保不僅是長輩的專利，慈二代40歲的周育立，也趁著下班後，幫忙載回收。志工 周育立：「師公上人提醒我們一件事，一切唯心造，因為其他人都會認為說，做環保很髒很累，我沒想這麼多，我把它當成運動在做，結果反而比較很輕鬆，這句話真的讓我感觸很深。」
志工深根與傳承，讓大地呼吸。證嚴上人開示 ：「人丟我撿，別人把這個福丟掉，我們趕快把這個福撿進來，這就是愛護物命。」
愛惜物命，讓環保站，成為不分老少的社區道場，替人人注入清淨在源頭觀念，也用行動愛護地球。
