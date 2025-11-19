守護失智家庭的日常 幫助更多失智家庭從焦慮走向安心
▲王寶英處長陪伴失智長者。(圖：天主教失智老人基金會提供)
當台灣正式邁入超高齡社會，失智症照護成為長照體系中最具挑戰性的課題之一。面對記憶流失與精神行為症狀，第一線照顧服務員以耐心、同理與愛，成為長者最溫柔的依靠。王寶英處長表示：「在照護歷程中，信任往往是最難、卻也是最珍貴的連結。」專業照護的核心，不只是生活起居與醫療處置，更在於陪伴家屬學會放心。
天主教失智老人基金會自2000年創立聖若瑟失智老人養護中心以來，深耕本土已28年。王寶英處長說道，第一次見到這位家屬劉小姐（化名），是在疫情最緊張的時期。她是阿玉奶奶（化名）從小領養長大的女兒，但情感深厚如親生，因此在母親剛入住的一切變化裡，她格外焦慮。
而90多歲的阿玉奶奶，雖然身體硬朗、行動自如，但年紀大後難免會有尿溼衣褲的狀況。伴隨著重複行為與焦慮不安等精神行為症狀，她常常反覆起身到衣櫃前翻找替換衣物，一個晚上可能來回好幾次，也因而增加了碰撞與跌倒的風險。為了防止她半夜起來跌倒，照顧團隊想盡辦法調整環境、改變動線。
劉小姐（化名）如今年過六十，她仍堅持每週兩次來陪阿玉奶奶喝咖啡。她曾在自己罹癌時，猶豫要不要離開母親去治療；照顧團隊勸她：「妳放心去吧，我們會照顧她。」她最後真的去，手術後還特地寫信謝謝照顧團隊：「因為知道母親被好好的照顧，我才敢安心。」
多年來，阿玉奶奶的照護其實不是家屬依靠機構，而是我們與劉小姐肩並肩，為生命中最最重要的人共同付出。在聖若瑟失智老人養護中心，團隊以耐心傾聽、以專業回應，陪伴家屬從焦慮走向信任，從擔心走向安心。當家屬願意放手、團隊用心接住，那份信任的力量，讓長者能以更有尊嚴的方式生活，也讓家庭重新獲得平靜。這份守護需要更多人的同行，您的捐款，能支持失智長者安心的照護環境與照顧團隊的持續培訓，讓更多家庭在困境中，看見被理解與被陪伴的力量。捐款與諮詢專線：(02)2332-0992。
