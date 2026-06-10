守護失智長輩安全外出 花蓮成立失智友善愛心車隊

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失智友善車隊成軍

讓失智症長輩被溫柔且公平的對待，花蓮縣衛生局組成「失智友善愛心計程車隊」，共有7名司機加入，宣誓不繞路、不加價，為失智長輩外出就醫、復健或參加社區活動，提供更安全的出行守護。

父母罹患失智症，計程車司機郭友田說，沒有親身照顧過失智症患者的人，很難理解那種無助。多年前，他看見一位渾身沾滿糞污的老人焦急叫車，眾人避之不及，只有他走向前，日常般地送他到醫院看診，因為，他希望家中父母在外也能被溫柔且公平的對待。這也是他加入「失智友善愛心計程車隊」的初衷。

提供失智症患者更妥適的協助，花蓮縣政府衛生局與門諾醫院失智共照團隊合作，號召計程車司機，組成「失智友善愛心計程車隊」。失智共照中心個管師陳莛表示，面對失智症患者，最重要的是傾聽與陪伴，不要爭辯、不要責備，也不要急著糾正，當長輩情緒激動時，一般司機可能不瞭解如何應對，透過專業培訓，「失智友善愛心計程車隊」的司機，可以透過轉移注意力方式安撫情緒，並以耐心與同理心陪伴長輩完成每一次移動。