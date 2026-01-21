守護女性健康 門諾醫院免費薄層抹片篩檢

薄層抹片準確率逾95％

為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」，提供25歲以上女性免費接受篩檢，將預防醫學落實在日常生活中，讓女性無須負擔額外費用，就能照顧自己的健康。



門諾醫院癌症中心篩檢組長李靜婷指出，相較傳統抹片檢查，「薄層子宮頸抹片檢查」整體準確率提升至95%以上。她表示，傳統抹片需將採檢細胞塗抹於玻璃片上，過程中容易因塗抹不均或受到分泌物、血液污染，導致檢體品質不佳，甚至需重新採檢，不僅浪費時間，也增加心理壓力。相較之下，薄層抹片是將整支採檢刷直接置入保存液中送檢，經儀器過濾雜質並進行染色與判讀，能完整保留細胞結構，使影像更清晰、判讀更精準。



李靜婷建議，凡有性經驗的女性，應每年接受一次子宮頸抹片檢查，若停經或子宮全切除者，仍建議每1至3年追蹤一次。此外，配合國健署將補助年齡下修，25至29歲女性每3年可免費檢查一次，30歲以上女性每年可享一次免費檢查。另新增35、45、65歲三個年齡層可同時進行HPV檢測與抹片檢查，採檢方式相同，一次採檢可同時完成兩項檢驗，更加便利。