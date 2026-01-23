守護婦女健康 安醫籲抹片檢查打HPV疫苗

安南醫院婦癌專科團隊。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

每年一月是「國際子宮頸健康宣導月」，安南醫院呼籲婦女定期篩檢守護健康，子宮頸癌是少數能透過篩檢早期發現及透過疫苗預防的癌症，鼓勵符合資格的女性朋友落實「抹片檢查」，並諮詢「ＨＰＶ疫苗」接種，守護子宮健康。

安南醫院婦產科醫師陳昱任表示，子宮頸癌早期通常沒有明顯症狀，最有效的預防方式就是定期進行子宮頸抹片檢查。根據國健署統計，定期篩檢可降低約百分之七十的子宮頸癌死亡率。健保提供篩檢補助，對象為三十歲以上且有性經驗之女性，每年一次；二十五至三十歲間且有性經驗之女性，三年一次。

醫師陳昱任指出，預防子宮頸癌，除了抹片檢查，疫苗也是關鍵。不論男女，接種ＨＰＶ疫苗能更全面預防人類乳突病毒感染，進而降低子宮頸癌及相關病變的風險。