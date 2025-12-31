守護婦幼安全不遺餘力 霧峰分局家防官林政毅榮獲警政署績優表揚





為肯定警察同仁長期深耕婦幼安全工作、守護被害人權益之辛勞付出，警政署舉行婦幼安全工作績優人員表揚典禮，由分局防治組家防官林政毅榮獲「婦幼安全績優員警」殊榮，表彰其婦幼保護工作上的卓越表現與專業貢獻。警察局陳副局長宗能亦親自蒞臨本分局公開表揚！

林員自111年4月起擔任分局家防官，投入婦幼安全領域迄今近4年，主要負責性侵害防制、兒少性剝削防制、性影像案件處理，期間積極精進專業能力，先後通過署頒「111年婦幼安全工作專業人員基礎訓練班」、「111年兒童或心智障礙之性侵害被害人訓練班」及「112年婦幼安全工作專業人員進階訓練計畫」等多項認證評核，展現高度專業素養。

在偵查實績方面，林員亦有亮眼表現，包括111年9月偵破計程車司機涉嫌妨害性自主案件、112年11月偵破針對心智障礙被害人之妨害性自主案件，以及113年2月成功尋獲未成年心智障礙女子，並破獲相關妨害性自主案件，對於保障婦幼安全貢獻良多。

此外，分局屢獲警察局性侵害案件評比特優，累計達5次，足見林員專業投入與團隊合作成效。此次榮獲婦幼安全績優員警，不僅是對林員個人努力的肯定，也彰顯警政機關守護婦幼安全、落實人權保障的決心。

警政署長於典禮中致詞時表示，婦幼安全工作需要高度耐心、專業判斷及人文關懷，林員不僅在案件量與績效上表現亮眼，更能以同理心陪伴被害人，是婦幼安全工作的重要典範。

陳副局長除肯定同仁的辛勞與專業外，也特別強調「婦幼安全」之重要性。感謝林警員用專業守護霧峰、大里地區，讓婦幼方面獲得全面性保障、守護被害人婦幼上的安全。霧峰警將持續加強針對婦幼安全為民服務，讓每一位婦女與兒少能夠遠離暴力、安心生活，強化守護市民安全以保障相關婦幼權益。





