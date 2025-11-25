守護婦幼安全 國際蘭馨交流協會號召500人踩街宣導反家暴

守護婦幼安全，國際蘭馨交流協會今天號召500人踩街宣導反家暴，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都到場力挺。（圖：國際蘭馨交流協會提供）

為響應聯合國11月25日「國際終止婦女受暴日」及12月2日「國際廢除奴隸制日」，國際蘭馨交流協會25日舉辦「1125 終止家庭暴力與制止人口販賣」踩街遊行活動。全國45個分會蘭馨會員及民眾，超過500人，在台中市區沿街高喊「113一通，關懷馬上通、攜手反暴力、你我不缺席」，宣導「反家暴、反人口販運」。

台中市府社會局副局長林資芮代表市長盧秀燕出席活動，感謝國際蘭馨交流協會每年11月25日響應「國際消除婦女受暴日」，透過全台串聯與街頭倡議，深化「女人幫助女人」的核心理念，影響更多人參與反暴力行動。林資芮說，盧秀燕是六都唯一女性市長，特別關注性別平權與性別暴力防治，台中市參加行政院性平考核連續兩屆獲得優等，成果獲得肯定，未來會持續努力，守護婦幼安全，讓女力被看見。

國際蘭馨交流協會「1125 終止家庭暴力與制止人口販賣」踩街遊行，沿著台中市台灣大道宣導反暴力，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、議員黃馨慧等人都到場參與，國際蘭馨交流協會創會總監蔡鈴蘭說，國際蘭馨交流協會是聯合國公認的INGO非政府組織，多年來深入社區協助弱勢婦女與女孩，全台與國際多處響應「蘭馨串連、守護家園」參與會員一年比一年踴躍，意義非凡。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，11月22日市府剛舉辦「防暴讚讚~站站防暴2.0性別暴力社區初級預防聯合成果展」，展現台中市防暴團隊在社區扎根與跨網絡合作的成果。（寇世菁報導）