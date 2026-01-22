守護嬰幼兒健康 泡配方奶掌握水溫、消毒與保存3要點
【NOW健康 吳思奕／台北報導】近日部分嬰兒配方奶粉因原料疑慮進行預防性下架，嬰幼兒食安問題再次引發關注。臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科暨感染科主任吳宗儒指出，其實，配方奶粉安全與否不僅在於產品本身是否合格，若是沖泡或保存方式不當，仍可能會有感染的風險。提醒家長與照顧者應落實正確沖泡溫度、器具完善消毒以及奶粉安全保存3大原則，才能真正守護嬰幼兒健康。
蠟樣芽孢桿菌恐引發嘔吐或腹瀉 國際奶粉供應鏈預防性下架
根據相關資訊顯示，此次事件為國際供應鏈於檢測階段即主動發現潛在風險，隨即啟動預防性下架與通報機制，主管機關同步進行監測與公開資訊。目前未涉及國內製程污染，也未接獲任何嬰幼兒因本事件出現不適或感染的通報案例。
吳宗儒指出，此次事件涉及的病原為「蠟樣芽孢桿菌」，其普遍存在於自然環境中，感染通常與食物保存或處理不當有關。常見症狀包括短暫的嘔吐或腹瀉，大多數健康的嬰幼兒可以在24小時內自行恢復。但新生兒、早產兒、低出生體重或免疫功能較差的嬰兒，仍可能發生較嚴重的腸胃道症狀或脫水情形，需特別留意。
配方奶安全3原則 水溫不低於70°C、器具消毒與妥善保存
關於家長最關心的嬰幼兒日常照護問題，同時確保飲食安全，吳宗儒提出以下3項沖泡配方奶的重要原則：
【原則1】沖泡溫度要正確
沖泡奶粉時應使用不低於70°C的熱水，泡好後應立即降溫至適合飲用的37～40°C，因為泡奶溫度太低無法達到殺菌效果，水溫過高又可能破壞營養成份。同時，應該於2小時內餵食完畢，未喝完的奶水應該丟棄，不可再加熱飲用。
【原則2】器具消毒不可省
所有接觸奶水的器具，如：奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、量匙等，每次使用後應徹底清洗並進行高溫消毒與乾燥。沖泡奶粉前務必徹底洗淨雙手，同時維持環境乾燥清潔，降低感染風險。
【原則3】奶粉保存須留意
奶粉罐開封後應密封保存於陰涼乾燥處，避免潮濕與污染，並建議於1個月內儘早使用完畢。針對早產兒、低出生體重及2個月以下新生兒或免疫功能較弱的寶寶，吳宗儒建議應優先考慮母乳哺育。若無法母乳哺育而需使用粉狀配方奶，則應由健康的主要照護者依照正確程序沖泡，並讓寶寶儘快喝完，以減少健康風險。
嬰兒出現反覆嘔吐、腹瀉、嗜睡等警訊 應立即就醫檢查
最後，若嬰兒出現發燒、反覆嘔吐、嚴重腹瀉或糞便帶血、活動力下降、嗜睡難以叫醒、抽搐、囟門凸起、尿量明顯減少或持續哭鬧難以安撫等警訊，應儘速就醫，並主動告知近期餵食狀況，有助醫師及早評估與處置。吳宗儒重申，此次事件顯示食品安全體系中風險管理與即時應變的重要性，家長只要掌握正確選購、保存、使用與衛生管理原則，無需過度恐慌。
# 首圖來源／Freepik
