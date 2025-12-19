守護孩子到6歲！兒童專責醫師拚明年上路？衛福部：卡在這關鍵

衛福部表示，明年「兒童專責醫師」制度暫不擴大至6歲，主要受經費與配套尚未到位影響。衛福部長石崇良。李政龍攝



台灣新生兒人數已連續9年負成長，外界更預估今年新生兒恐跌破12萬人，再創歷史新低。面對少子化浪潮，衛福部擬擴大現行「幼兒專責醫師」制度，將適用年齡從0至3歲延伸至6歲。不過，衛福部醫事司坦言，這項制度短期內仍難上路，「明年我們這個計畫還沒有要擴大到6歲」，因為配套與經費還沒到位。

石崇良今年11月初提出健保「補充保費」改革構想，雖然隨即引發討論而暫時喊卡，他也坦言許多老朋友與師長提醒他應該放慢腳步，但是幾天後在出席「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會」時，他又拋出新的政策思考。

廣告 廣告

0-3歲照顧延至6歲 保障兒童醫療資源

石崇良語重心長地說，台灣正面臨超高齡社會與少子化的雙重挑戰，「如果再不快一點，真的沒有辦法對下一代交代」。因此，他提出擴大現行「幼兒專責醫師」制度的構想，將其改為「兒童專責醫師」，希望服務照顧年齡從0至3歲再往後延伸至6歲，讓孩子在成長的關鍵時期，都能得到持續、完整的照護。

石崇良指出，少子女化讓孩子數量逐年減少，而人口老化也帶來社會結構的變化。近兩年健保預算的增加，正是為了提前因應這些長期挑戰。其中一項重要任務，便是改善兒科醫師人力逐漸萎縮的現況。由於少子女化導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，「孩子不生病、不看病」，反而使兒科門診量能下降，兒科醫師人力面臨流失壓力。

而石崇良上任衛福部長後，他也明確指出，明年健保總額將編列兒科「小總額」249億元，優先保障兒童醫療資源。他強調，預防保健是提升兒童健康的重要關鍵。而這筆兒科小總額除用於支應醫院「急、重、難、罕」的醫療需求外，也將投入擴大「幼兒專責醫師」制度，朝「兒童專責醫師」方向發展。

什麼是「兒童專責醫師」？「兒童專責醫師」制度是現行的「幼兒專責醫師」計畫延伸擴大版本。

幼兒專責醫師制度於2020年由衛福部推動，銜接孕產期後的嬰幼兒照護需求，從孩子出生開始，由固定的基層醫師提供初級照護與持續性的健康管理，陪伴孩子成長至3歲。「兒童專責醫師」則是在此基礎上，將服務年齡由0至3歲延伸至6歲，讓孩子在進入小學前的關鍵成長階段，都能持續獲得整合性的醫療照護。

「兒童專責醫師」由基層兒科與家醫科醫師組成，提供包含定期健檢與生長發展追蹤、疫苗接種與牙齒塗氟、家長健康諮詢與育兒指導，並協助及早偵測潛在兒虐風險，成為守護孩子的第一道防線。

石崇良在接受媒體聯訪時也形容，推動兒童專責醫師制度的目的，是希望孩子成長的過程中，能有一位像「大天使」般的角色一路陪伴，可視為家庭醫師計畫的延伸，只是對象從成人與慢性病患者，轉為學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治。

關鍵在預算編列 專責醫師才拿得到管理費

那麼，制度究竟何時上路？是否會在明年實施？對此，《太報》記者致電衛福部醫事司副司長劉玉菁，她坦言表示，「明年這個計畫還沒有要擴大到6歲」，主因在於制度推動仍需完整配套。

劉玉菁指出，若要擴大專責醫師制度，最關鍵的仍是經費編列，必須先確認服務對象人數，據以估算所需預算並完成編列，「預算跟上才能做，專責醫師才有辦法拿到管理費用」，但目前相關經費尚未編列完成。

她也補充，部長確實表達希望擴大照護對象的政策方向，不過相關細緻化措施與預算規畫仍在進行中，需要時間逐步推動。如有具體的實施時程，將在優化兒童醫療照護計畫成果發表記者會宣布。

更多太報報導

社安網納新手父母獨居老人等為服務對象 政院5年投819億明年上路

需求激增！就安基金增撥8820萬 支應外籍看護家庭擴大喘息

總預算僵局衝擊長照、社安網 石崇良：立院沒審預算「我們就很涼」