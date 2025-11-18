守護孩子每一哩路 桃市攜手靖捐基金會推廣兒童安全座椅

安全從小做起守護孩子每一哩路，桃市攜手靖捐基金會推廣兒童安全座椅。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

隨著親子旅遊與日常接送需求增加，汽車成為幼兒最常接觸的交通運具，但兒童乘車安全卻未獲足夠重視，根據統計一0九年至一一三年全台0至六歲兒童，因未使用安配備，在自小客車中死傷的有二百五十七人，平均一年有五十名幼童因此死傷。此外，國健署調查顯示，有近兩成家長從未為三歲至未滿四歲的幼兒使用安全座椅，而未滿四歲中仍有近百分之十八的家長表示「不常使用」。顯見有必要提升家長的乘車安全意識，因此桃園市政府婦幼局十八日攜手靖娟兒童安全文教基金會，共同製作「汽車安全座椅宣導影片」，以專業觀點與務實示範，幫助家長正確挑選與安裝安全座椅，攜手守護孩子的第一哩路。

婦幼局表示，本次製作共推出兩支汽車安全座椅宣導影片，內容以家長視角出發，建立新生兒自出生起即應乘座安全座椅的觀念，並帶領家長了解如何依照孩子年齡、身高體重挑選合適的座椅。影片同時示範安裝方式，提醒家長在每次出門前都應檢查是否正確固定，確保孩子在車內的每一趟旅程都安全無虞。記者會現場除了首映宣導影片外，也邀請專家實地的示範「汽車座椅安裝四大關鍵」，強調「不只是買對、也要用對」的重要性，以提升照顧者實際操作信心與能力。

安全從小做起守護孩子每一哩路，桃市攜手靖捐基金會推廣兒童安全座椅。（記者陳華興攝）

桃園市政府婦幼發展局杜慈容局長表示：「市政府長期關注兒童安全議題，孩子的安全不能等待，此次委託靖娟基金會製作汽車安全座椅宣導影片，希望能讓正確觀念深入每個家庭，並將在桃園全區親子館與衛生所電視牆持續輪播，讓安全成為桃園親子生活的一部分。」

靖娟基金會許雅荏執行長表示：「根據美國高速公路交通安全局資料，未乘座安全座椅的兒童死亡率是乘座者的八倍。事故中常見的「甩鞭效應」會造成嬰兒頸部與頭部嚴重傷害。因此，安全座椅不是只是法律要求，而是保護孩子生命最直接的方式。本次透過宣導影片，希望讓家長除了「買對」，更能真正「用對」，把安全座椅成為每天出門前的標準動作。」