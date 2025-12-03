守護孩子的他出事了！84歲導護組長潘爺爺公車摔倒命危…師生淚求平安

記者吳泊萱／台中報導

台中84歲老翁在公車上摔倒命危，被緊急送醫，至今尚未脫離險境。（圖／翻攝畫面）

台中市東勢區昨日（2日）發生公車乘客摔傷意外，84歲潘姓老翁摔倒後，一度無生命跡象被送醫搶救，目前仍在加護病房尚未脫險。據了解，潘翁其實是當地一所國小的交通導護組長，學校師生接獲噩耗都非常擔心，紛紛集氣希望潘翁能早日恢復健康。

新盛國小校長譚至晳透露，前天才在校門口看到交通導護組長潘先生，他是孩子們口中的「潘爺爺」，雖然已經80多歲，但他仍堅持到學校迎接孩子上學，每天都站到7時40分才離開，且離開時還會向其他志工一一道謝，是新盛國小多年來交通導護的模範。

東勢區新盛國小校長證實，潘姓老翁是學校的交通導護組長，師生們集氣祈求老翁康復。（圖／翻攝畫面）

譚至晳表示，不知道是不是司機緊急煞車，才讓潘爺爺重心不穩在車上跌倒，呼籲業者服務台中山城區的長者時，請開慢一點，重視長者搭公車的安全問題。

對此，豐原客運表示，昨日公車行經東勢區豐勢路時，司機發現潘翁按鈴要下車，因此緩慢煞車，打算停車讓乘客下車，絕無緊急煞車狀況，且該路段位於東勢市區，道路狹小，不可能開快車。

