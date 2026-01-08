守護學子受教權！康裕成臨時會前走訪三校 爭取經費打造智慧安全校園

▲臨時會前實地行動！康議長爭取經費改善三校教學與安全環境。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】教育是城市的根基，孩子的學習環境一刻都不能等！高雄市議會臨時會即將審查預算，議長康裕成特於昨（7）日下午率隊前往民族國中、正興國中及民族國小實地視察，親聽師生需求，現場允諾協助爭取後續建設經費。

在民族國中，康議長關心5樓會議室整修進度，承諾協助爭取剩餘約569萬元經費，目標在畢業典禮前完工，讓學生留下美好校園回憶。視察中，她也與多年前的舊屬溫馨重逢，增添人情味。

正興國中部分，康議長視察改善後的大禮堂及圖書館，稱讚舒適環境能提升學習成就，圖書館美學空間能激發學生閱讀興趣，議會將持續支持軟硬體兼顧的改善計畫。

最後，康議長到民族國小關心校門安全及智慧教室建置進度，提醒硬體配套需同步升級，確保大型觸控螢幕與平板順暢使用。她強調：「坐在辦公室看報告，不如走進教室看現場。」議會將持續督促市府落實智慧校園願景，讓孩子在安全、先進環境中快樂學習。（圖╱記者王苡蘋翻攝）