守護學童交安 北港朝天宮捐贈5千件反光背心

雲林北港朝天宮透過董事會補助，捐贈5000件LED反光背心給全縣騎自行車上放學的學童／翻攝照片





為強化學生傍晚放學或夜間騎乘自行車的安全，北港朝天宮透過董事會補助，捐贈5000件LED反光背心給全縣小騎士，以提高駕駛人警覺性，守護交通安全。雲林縣府今（19）日舉行「守護小騎士交通安全」記者會，縣長張麗善、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、議員黃文祥、議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、縣府教育處長邱孝文、文化觀光處長謝明璇等共同出席，關心LED反光背心傍晚夜間交通安全提升之助益。

張麗善指出，經調查雲林縣騎乘自行車上放學學生共約3500位，其中縣立高中有278位，國中有2825位，國小有397位。縣府除要求每位學生自行車須有前、後車燈、反光條及配戴安全帽等配備，今年起再增加每位小騎士配備1件LED反光背心，經標準測試照度可達到5900，有助於提升夜間辨識度，守護學生交通安全。

廣告 廣告

張麗善說，猶記得多年前一位國中孩子放學騎乘腳踏車返家途中，因天色昏暗遭車子從後追撞的憾事。此次，縣府為全縣騎乘自行車上放學學生配備具高度辨識度的反光背心，希望有效提高駕駛人的警覺、降低車速、增加禮讓空間，確保學生行車安全。

蔡咏鍀表示，感謝各界共同關心孩子交通安全，考量縣府財政同時也希望雲林所有孩子們上下學騎乘腳踏車時，都能受到媽祖庇佑，由朝天宮贊助這5千件LED反光背心經費，祝福孩子們在媽祖婆庇佑加持下，出入有如與神同行，平安順遂。

教育處長邱孝文指出，守護孩子交通安全是縣府最重要事情，雲林縣每位學生自行車除有前後車燈、反光條、配戴安全帽及LED反光背心外，亦結合校園交通安全課程，讓學生透過情境示範與影片教材，了解夜間行車的風險與正確防護方式。

另縣府也聘任縣內退休校長，深入校園協助推動交通安全外，期盼透過系統性輔導與跨單位合作，落實推動交通安全，建構更安全的學習環境，呼籲家長及所有用路人共同攜手守護每一位孩子的平安回家路。

更多新聞推薦

● 共諜烏龍再現？ 陳揮文借郭玫蘭案質疑馬德案政治操作