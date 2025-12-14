守護學童呼吸權！「校園空品防護網」啟動全方位防護

在教室上課如果聞到「怪味」，造成頭暈想吐，究竟問題出在哪裡？環境部呼應《空氣品質政策白皮書》，鎖定兒少健康，整合教育部、經濟部、國科會與地方政府，正式啟動「兒少校園空品防護網」，以四層防線從校園周邊工業區、上下學動線，一路守到教室裡，要讓孩子在乾淨空氣中學習。

環境部指出，根據民眾關心的空污議題調查，「交通污染」與「工業污染」合計就佔5成，另外「民生逸散污染」也有2成，顯示大家對生活周遭空氣品質高度敏感。其中，對於呼吸頻率較高、肺部仍在發育的兒童來說，長期暴露在不良空氣中，風險更高。

統計全國空污陳情，有8成以上與「異味」有關，來自火災或露天燃燒明顯濃煙異味雖然容易判斷來源，但來自工業區、商家或其他來源的複雜異味，往往成分多元、難以一時追查。環境部指出，這次是從「受體」也就是學校端的感受出發，回頭去溯源污染，建構從校園外圈到校園內部的「四層防護網」，盼降低異味與污染對學童的影響。

四層防護網一次看懂

環境部提出的「校園空氣品質四層防護網」，包括：工業區空污體檢、周邊道路劃設空氣品質維護區、污染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理四大面向，並由中央與地方分工合作。

第一層防護：工業區空污體檢22處優先查

環境部說明對於工業管理已有完整制度，已有89種行業、390種製程近8千家業者納入空污許可管理，超過1萬家業者申報排放量，並透過約1萬顆空氣盒子與多座監測站掌握工業區與人口密集區空品，但來自工業區異味的化學成分複雜，異味的嗅覺閾值低，容易引起生理不適，而需監測追溯源頭。

環境部以「業者數量與VOCs排放量」、「近五年違規裁罰」、「工業區1公里內學校數量」三項指標評估影響潛勢，將全台工業區分級，其中22處列為「重點關注」，今年起優先啟動空污體檢。體檢方式參考美國環保署「次世代排放量測計畫」概念，分成六個步驟：

1.移動測繪：偵測車巡邏，找出最適合監測的學校。

2.設置衛兵：在校園設置精密監測儀器。

3.監測濃度：分析數據，尋找異常。

4.尖兵出動：環保稽查人員帶行動儀器溯源，進廠檢測。

5.輔導改善：經濟部、國科會等輔導業者。

6.哨兵追蹤：設置空氣盒子 持續監控，追蹤成效。

第二層防護：劃設校園周邊「空氣品質維護區」

第二層防線則是把焦點拉到通學動線。環境部與地方政府合作，在學校周邊道路劃設「空氣品質維護區」，限制高污染車輛進入，希望搭配通學區管制措施，兼顧空氣品質與學童行的安全，目前核定的空氣品質維護區已涵蓋47所高中以下學校，將聯合地方政府持續盤點、整合交通科技執法與地方規劃，讓政策更貼近地方需求與家長接送實際動線。

第三層防護：污染通報及陳情追蹤

當師生聞到怪味或看到可疑排放時，可以啟動第三層防線，只要學校透過0800-066-666、或「公害報報」APP通報時，需要說明為校園案件，在公害陳情系統中錄案時將貼上「校園通報」特別警示標籤 ，提醒地方環保機關優先處理 ，並以專案代碼追蹤，同時定期檢視「一再陳情」的難解個案。

第四層防護：強化校園空品管理

最後一層防線回到校園內部，依據環境部和教育部相關的方針，提供校園若遇到空氣品質惡化時的標準作業流程，包括何時要關窗、啟動空氣清淨設備或調整戶外活動。同時，也鼓勵學校從日常做起，像是在校園內安裝空氣品質監測設備、擴大綠美化、對裸露地鋪設防塵網或防塵布、必要時啟動自動灑水設備降低揚塵，並限制校內車輛通行，減少排氣累積。

部會合作打造「沒有怪味的校園」

從工業區排放減量、學校周邊的空氣品質維護區，到教室裡的監測與日常管理，都是守護兒少呼吸權的重要一環。環境部推動「兒少校園空品防護網」，讓《空氣品質政策白皮書》走出紙本，真正落實在孩子每天上學、下課的生活裡，讓「沒有怪味的校園」、「放心讓孩子大口呼吸」不再只是口號。未來將持續複製工業區體檢經驗，擴大由地方政府推動，結合空氣盒子等簡易監測工具，並在環境部、教育部、經濟部、國科會等跨部會合作下，號召師生、家長與社區共同參與，一起為學童守住更清新的空氣。