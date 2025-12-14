守護學童呼吸權！「校園空品防護網」啟動全方位防護
在教室上課如果聞到「怪味」，造成頭暈想吐，究竟問題出在哪裡？環境部呼應《空氣品質政策白皮書》，鎖定兒少健康，整合教育部、經濟部、國科會與地方政府，正式啟動「兒少校園空品防護網」，以四層防線從校園周邊工業區、上下學動線，一路守到教室裡，要讓孩子在乾淨空氣中學習。
環境部指出，根據民眾關心的空污議題調查，「交通污染」與「工業污染」合計就佔5成，另外「民生逸散污染」也有2成，顯示大家對生活周遭空氣品質高度敏感。其中，對於呼吸頻率較高、肺部仍在發育的兒童來說，長期暴露在不良空氣中，風險更高。
統計全國空污陳情，有8成以上與「異味」有關，來自火災或露天燃燒明顯濃煙異味雖然容易判斷來源，但來自工業區、商家或其他來源的複雜異味，往往成分多元、難以一時追查。環境部指出，這次是從「受體」也就是學校端的感受出發，回頭去溯源污染，建構從校園外圈到校園內部的「四層防護網」，盼降低異味與污染對學童的影響。
四層防護網一次看懂
環境部提出的「校園空氣品質四層防護網」，包括：工業區空污體檢、周邊道路劃設空氣品質維護區、污染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理四大面向，並由中央與地方分工合作。
第一層防護：工業區空污體檢22處優先查
環境部說明對於工業管理已有完整制度，已有89種行業、390種製程近8千家業者納入空污許可管理，超過1萬家業者申報排放量，並透過約1萬顆空氣盒子與多座監測站掌握工業區與人口密集區空品，但來自工業區異味的化學成分複雜，異味的嗅覺閾值低，容易引起生理不適，而需監測追溯源頭。
環境部以「業者數量與VOCs排放量」、「近五年違規裁罰」、「工業區1公里內學校數量」三項指標評估影響潛勢，將全台工業區分級，其中22處列為「重點關注」，今年起優先啟動空污體檢。體檢方式參考美國環保署「次世代排放量測計畫」概念，分成六個步驟：
1.移動測繪：偵測車巡邏，找出最適合監測的學校。
2.設置衛兵：在校園設置精密監測儀器。
3.監測濃度：分析數據，尋找異常。
4.尖兵出動：環保稽查人員帶行動儀器溯源，進廠檢測。
5.輔導改善：經濟部、國科會等輔導業者。
6.哨兵追蹤：設置空氣盒子 持續監控，追蹤成效。
第二層防護：劃設校園周邊「空氣品質維護區」
第二層防線則是把焦點拉到通學動線。環境部與地方政府合作，在學校周邊道路劃設「空氣品質維護區」，限制高污染車輛進入，希望搭配通學區管制措施，兼顧空氣品質與學童行的安全，目前核定的空氣品質維護區已涵蓋47所高中以下學校，將聯合地方政府持續盤點、整合交通科技執法與地方規劃，讓政策更貼近地方需求與家長接送實際動線。
第三層防護：污染通報及陳情追蹤
當師生聞到怪味或看到可疑排放時，可以啟動第三層防線，只要學校透過0800-066-666、或「公害報報」APP通報時，需要說明為校園案件，在公害陳情系統中錄案時將貼上「校園通報」特別警示標籤 ，提醒地方環保機關優先處理 ，並以專案代碼追蹤，同時定期檢視「一再陳情」的難解個案。
第四層防護：強化校園空品管理
最後一層防線回到校園內部，依據環境部和教育部相關的方針，提供校園若遇到空氣品質惡化時的標準作業流程，包括何時要關窗、啟動空氣清淨設備或調整戶外活動。同時，也鼓勵學校從日常做起，像是在校園內安裝空氣品質監測設備、擴大綠美化、對裸露地鋪設防塵網或防塵布、必要時啟動自動灑水設備降低揚塵，並限制校內車輛通行，減少排氣累積。
部會合作打造「沒有怪味的校園」
從工業區排放減量、學校周邊的空氣品質維護區，到教室裡的監測與日常管理，都是守護兒少呼吸權的重要一環。環境部推動「兒少校園空品防護網」，讓《空氣品質政策白皮書》走出紙本，真正落實在孩子每天上學、下課的生活裡，讓「沒有怪味的校園」、「放心讓孩子大口呼吸」不再只是口號。未來將持續複製工業區體檢經驗，擴大由地方政府推動，結合空氣盒子等簡易監測工具，並在環境部、教育部、經濟部、國科會等跨部會合作下，號召師生、家長與社區共同參與，一起為學童守住更清新的空氣。
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 14 小時前 ・ 6
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 1 天前 ・ 7
冷氣團「急凍3天」！平地最冷跌破10度 3地體感剩6度
入冬最強冷氣團今（13日）晚開始南下，中部以北及東北部降溫最為明顯，全台轉冷「非常有感」，尤其明（14日）晚至下週一（15日）清晨，將是氣溫最低的時刻，平地可能跌破10度，加上風勢影響，部分地區體感更只有6度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 4
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前 ・ 5
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團今晚殺到！「全台冷的非常有感」2地高山有望下雪 最冷時刻曝
中央氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，受東北季風影響，12日晚至今（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。13日晨至14日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
首波冷氣團來襲! 週六晚起降溫 北部低溫恐探10度
生活中心／綜合報導入冬之後，第一波大陸冷氣團來襲，週六白天北部、宜蘭地區濕濕涼涼，中南部天氣相對穩定，但入夜之後，氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，甚至3500公尺以上高山有機會降雪。而這波週日到週一會是最冷時刻，各地將會冷的非常有感，部分平地低溫甚至下探10度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣6縣市清晨防10℃低溫 白天各地氣溫回升有機會見陽光
中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基隆、新北、桃園等6縣市慎防攝氏10度低溫，明天白天大陸冷氣團減弱，北部高溫可回升到20度、中南部約25度，有機會見到陽光。降雨方面，明天水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 2
低溫恐跌破10度！氣象專家曝「這時段」會更冷 還有一波東北風要來
受強烈大陸冷氣團及夜間輻射冷卻效應的雙重影響，全台氣溫持續下降！根據觀測，今（14）晨本島平地最低溫出現在新北富貴角12度，而氣象署平地測站中，淡水錄得 14.1度，臺北站也來到15度，最低溫更可能跌破10度，時段曝光。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
全台冷吱吱「還沒到底」 鄭明典預估：明天清晨最低溫
今（14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，前氣象局長鄭明典指出，最低溫應該是明天清晨！中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨
中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 22
冷氣團來襲！粉專示警「越晚越寒冷」 苗栗以北低溫探10度
受到大陸冷氣團及輻射冷卻效應的影響，14日中部以北及東半部的天氣偏冷，南部地區早晚也感受到寒意。北部和東半部白天的高溫僅在17至20度之間，而中南部的高溫約為23至25度。入夜後，氣溫將進一步降低，中部以北及宜蘭的低溫預計在12至14度之間。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚急凍！冷氣團來襲北台「下探11℃」 高山可望迎今冬首雪
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，全台今晚起氣溫將明顯下滑，北部地區預估出現「滑梯式 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話