守護學童安全提升犯防意識 基一警深入校園扎根青少年

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升學生守法意識與自我保護能力，基隆市警察局第一分局於114年12月25日配合南榮國中校慶活動入校宣導，針對交通安全、反詐騙、拒毒、校園安全及性影像與霸凌防制等議題進行犯罪預防宣導，協助學生建立正確法治觀念與自我保護意識。

在交通安全宣導方面，警方提醒學生通學及日常外出時應遵守交通規則，行走時注意左右來車、不低頭滑手機；騎乘自行車應調整並注意後照鏡，並且配戴安全帽、不逆向、不併排行駛，騎乘時閃避禮讓大車勿進入大車視線死角，養成良好用路習慣，以降低交通事故發生風險。

反詐騙宣導部分，警方說明常見的假投資、假交友、假網拍及中獎通知等詐騙手法，提醒師生勿輕信不明訊息、不任意提供個人資料、帳號或驗證碼，並牢記「一聽二掛三查證」原則，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

在拒毒宣導方面，警方指出新興毒品常偽裝成糖果、咖啡包、電子煙等樣態，具有高度迷惑性與危害性，呼籲學生落實「不嘗試、不持有、不轉交」原則，遠離毒品誘惑，如發現可疑情事應立即向師長或警方反映。

有關校園安全與性影像防制宣導，警方提醒學生切勿拍攝、散布或轉傳他人私密影像，避免觸法並造成難以回復的傷害；同時呼籲學生面對網路霸凌、言語或行為騷擾時，應勇於拒絕並保留證據，主動向師長或家長求助，必要時可撥打110或113保護專線尋求協助。

第一分局長温基興表示，透過結合校慶活動辦理多元犯罪預防宣導，讓安全觀念自然融入校園生活，未來將持續與學校密切合作，共同營造安全、友善且健康的學習環境。