守護學童安全 中市「智慧路標系統」打造通學區防護網

▲中市府於北屯軍功國小學區週邊設置車速即時反饋路標(如紅圈處)。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府重視通學區交通安全，透過道路設計、號誌規劃及智慧科技的導入，全方位守護學童上、下學安全。為營造更安全的通學環境，市府除持續優化學校周邊的交通工程設施，更推出可即時反饋車速的「智慧路標系統」，主動偵測與警示提醒駕駛減速慢行，運用科技預防事故發生，讓學童可以「行得安全、學得安心」。

台中市政府秉持「安全通行、無礙共融」理念，積極針對各級學校周邊進行交通安全改善工程。交通局長葉昭甫表示，截至今年9月，已完成140處校園周邊路口安全改善。「通學區標誌是一個愛心，也是一個保護」，葉局長表示，市府在通學區起迄點設立螢光底色的「通學區」標誌，並於邊界設置速限標誌與警示圖樣，提醒駕駛行經通學區務必減速慢行、當心兒童。

此外，交通局表示，市府特別針對視障與聽障學生投入更多人本交通設計。以私立惠明盲校為例，校園周邊設有「導盲行人穿越線」與「有聲號誌」，三條白色實線形成白手杖的定向軌道，搭配蟋蟀、鳥鳴與布穀聲等聲音號誌的提示，讓視障學生能依聲辨位，安心過馬路。市立啟聰學校部分，周邊設置「視覺化減速標線」，外觀宛如白色鋼琴鍵，運用視覺變化營造道路變窄效果，促使駕駛自動減速；此外，亦建置紅燈倒數計時器，以視覺方式輔助評估通行時間。這些貼心設計不僅改善校園交通結構，更傳達社會對身心障礙學童的尊重與重視。

▲導盲行穿線由三條白色實線貫穿斑馬線，視障生所使用的白手杖可以感應軌道方向，助其正確、安全地穿越馬路。

在既有通學區標誌與減速標線基礎上，台中市進一步導入科技應用，「智慧路標系統」，讓交通安全從「被動提醒」邁向「主動預警」的新里程碑。

▲交通局在市立啟聰學校前劃設視覺化減速標線，外觀類似白色鋼琴鍵，促使駕駛因視覺變化而自動減速。

交通局長葉昭甫表示，傳統靜態警示標誌對駕駛者的警示效果有限，從積極預防的概念下，特別新建動態警示設備，結合「主動式風險感知警示」與「行車速度即時反饋」功能的智慧路標系統，可即時偵測與顯示來車速度，並針對超速車輛發出動態閃燈提醒，提醒駕駛人及早減速，守護學童上下學安全。

交通局補充，智慧路標系統係以雷達感測技術搭配即時邏輯判斷，可即時偵測來車速度，並以不同顏色顯示讀數，綠色代表行駛安全、紅色表示超速，並同時啟動LED閃燈警示駕駛人降低車速。交通局指出，傳統靜態標誌對駕駛的警示效果有限，智慧路標則可主動回饋資訊，協助駕駛在進入學區前即意識到車速，達到預防事故、提升反應時間的效果。

交通局說，首座智慧路標已於今（114）年8月在北屯區軍功國小校口前完成設置並獲得在地居民與學校的高度好評，因此10月9日再於該校周邊三處無號誌路口增設智慧路標。為持續提升各級校園周邊道路交通安全，市府規劃於東勢國小及四張犁國中再增設智慧路標。葉局長強調，目前全市已完成41處智慧路標設置，除學區外，也擴及行人穿越路段、消防車出勤路口及非號誌化路口，共規劃38處新點位，未來將視成效逐步推廣。

交通安全不僅是工程與科技的結合，更是一座城市進步的象徵。交通局說，交通安全教育應從日常落實，不僅駕駛行經學區時務必減速慢行、禮讓行人，家長與學校也應共同教育孩子遵守交通規則。

未來交通局將持續優化校園周邊交通設施，擴大智慧路標設置範圍，結合科技創新與社會教育雙管齊下，讓每一條通學路都成為孩子通往未來的安全大道。（照片／記者廖美雅翻攝）