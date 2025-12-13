守護學童用路安全 桃園交警校園宣導強化行人觀念

桃園交警校園宣導強化行人安全觀念。圖：讀者提供

桃園市政府警察局交通警察大隊於今(13)日走入桃園市暖暖幼兒園，辦理「交通安全扎根教育」校園宣導活動，透過道具示範、情境互動、實境教學等方式，將正確交通安全觀念以生動方式傳遞給學齡前幼童，期望從小建立安全意識，防範事故於未然。

交通部公布桃園市114年1至9月發生交通事故30日內全般死傷人數計40,826人，較去年同期減少3,197人(-7.26%)；其中行人死傷人數計1,171人，減少242人(-17.13%)；酒駕死傷人數計644人，減少127人(-16.47%)，減少比率均為六都第一，顯見桃園市政府警察局交通警察大隊積極宣導「行人優先」、「路口安全」等交通安全觀念，並結合執法量能落實事故防制，已有顯著成效。

本次暖暖幼兒園交通安全宣導活動，以「行人安全」為主軸，「停、看、聽、走」四步驟教導幼童安全穿越道路的要領：一、停：過馬路前先停下，不急著向前衝。二、看：左右查看有無車輛接近。三、聽：注意車輛行駛聲響。四、走：牽著大人，走行人穿越道，確認安全再通行。

桃園交警校園宣導強化行人安全觀念。圖：讀者提供

行人與車輛本就是不對等的存在，若發生碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護，為了讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人，用行動守護彼此安全。強化罰則與落實執法、完善交通工程與推行全民教育並行，是守護行人安全的不二法門，桃園警方將朝此目標全力邁進，展現積極守護行人安全的決心。此外，桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李維振提醒幼童與家長「大型車內輪差」及「視線死角」的危險性，強調避免在交會路口或車輛旁停留，以降低事故風險。

守護孩子用路安全。圖：讀者提供

暖暖幼兒園師生對活動反應熱烈，幼童於互動中積極回答問題，顯示教學效果良好。園方表示，幼兒判斷能力尚未成熟，警方能直接前往校園宣導，對於建立初步交通安全概念有相當助益。

大隊長李維振表示，交通安全教育須從家庭、學校與社會共同落實。未來將持續深入校園推動宣導活動、加強路口執法與精準事故防制，以打造「行人優先、你我共好」的安全城市，期盼每位孩子都能成為守護自身安全的小小交通尖兵。

