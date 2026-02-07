守護學童通學路 三重警整合「警政與社區力量」全面啟動護童專案

護童專案勤務協調會。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／新北報導】學童上放學交通安全議題是每位學生家長最關注的焦點，為維護三重區各國小學學童上、放學安全，並確保校園周邊交通順暢，三重警分局「護童專案勤務」全面啟動，以學校為核心，整合警政、教育及社區民間力量，結合學校教師、導護志工、警察、義交、義警、民防及社區民力(里長)，以強化校園周邊通學安全。

三重警于昨(6)日召開護童專案勤務協調會，由分局長黃國政親自主持，邀集三重區公所、轄內各國民小學校長、家長會長、義交、義警、民防、志工等民力幹部及各國小所在地里長參加，研擬將更多民力投入校園周邊交通安全維護，並與各國小保持密切橫向聯繫，建立校園安全防護網，期待提供學童上放學「安心走廊」，攜手讓三重區各國小學童通學更為安全！

三重警分局長黃國政表示，維護學童安全警察責無旁貸，將列為重點工作項目，本次協調會亦請轄區各派出所所長列席參加，要求各國小擔服護童勤務員警落實勤務執行，未來將依各校需求滾動調整勤務，深化跨單位合作，讓孩子安心上放學；孩子是國家未來的主人翁，學童的安全需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量合作，共同守護孩童安全，營造一個安全無虞、快樂學習優質校園環境。

