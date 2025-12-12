守護安全 多方攜手守護松柏港海灘遊憩安全

為維護大甲松柏港北堤海灘遊客人數逐年攀升，衝浪、戲水人潮安全，各愛心單位捐贈救生衣踴躍，祈望減少意外發生，守護民眾休閒遊憩的安心感。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大甲區匠師的故鄉休閒農業區產業促進協會攜手臺中市大甲區農會、大甲中央扶輪社及甲安埔鐵馬扶輪社區服務團，共同響應中華民國常不輕協會長年推動的善行義舉，昨日在葵海休閒農場舉辦「救生衣捐贈儀式」，正式宣布在松柏港北堤海灘建置免費救生衣借用服務站。

總幹事黃瑞祥表示，松柏港北堤海灘近年遊客人數逐年攀升，尤其假日期間衝浪、戲水人潮眾多，部分遊客缺乏安全意識，增加潛在風險，產業促進協會等單位為強化海灘的水域安全，營造更友善的遊憩環境，捐贈及建置救生衣借用站，期望透過完善的安全設備與措施，減少意外發生，守護民眾休閒遊憩的安心感。

黃總幹事再強調，匠師的故鄉休閒農業區為大甲區農會長年輔導的休區，農會持續重視並深耕休閒農業的永續發展，此次能與多方力量共同提升地方安全，是農會推動在地休閒農業環境品質的重要一步。

捐贈儀式中，包含地方單位、農場業者與休閒農業區夥伴皆踴躍響應，捐贈的臺中市大甲區匠師的故鄉休閒農業區產業促進協會14件、理事長 李榮鴻、總幹事 邱秀珠、大甲區農會12件，總幹事 黃瑞祥、臺中市議員李文傑，產業夥伴與捐贈者：摸蛤兼洗褲農場、陳家立葉有機農場、葵海休閒農場、61衝浪、美景農場、李安妮向日葵農場、權遊遊艇楊江榮、楊美碧、詹金燕、黃雅惠、郭鳳英、林月麗、林賜福、林清麗、郭萬來、吳東鴻，楊偉鍾、楊熙墩、楊秉修、楊壹証、黃玉享、陳威宇 等。

黃總幹事表示；各界的善心與支持，讓松柏港北堤海灘的安全更加完善，也展現大甲休閒農業區的凝聚力。未來將持續結合民間力量與公私協力，共同打造安心、友善、適合親子旅遊及戶外活動的海岸休憩環境。