守護安居 新北住都中心交出令人矚目的成績單

▲侯友宜市長見證土城清水公辦都更案簽約儀式。（圖：新北住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心自成立以來，已滿五週年。作為全台首個地方層級專責於都市更新及社會住宅的機構，這五年來在「都市更新」與「社會住宅」兩大領域上雙管齊下，交出了令人矚目的成績單。在公辦都市更新方面，永和大陳單元三創下了「五個月內完成252戶全數點交」的整合紀錄；而在社會住宅的運營上，更是達成了高達百分之九十的滿意度，充分展現了行政法人的專業執行力及溫暖服務，穩健地實踐了安居樂業的市政願景。

公辦都更推陳出新 大陳單元樹立新典範

在公辦都市更新方面，中心不斷推陳出新，特別是針對產權複雜且具高度挑戰性的公辦都市更新案，展現了其強大的執行力。其中，具指標性的「永和大陳單元一、三、四都市更新案」整合戶數超過九百戶，涉及人數約1200人，面積約4.1公頃，總銷金額更是逾新臺幣千億元。在中心的積極推動下，這些案子的整合率皆達到九成以上，其中大陳單元三更是創下了「五個月內252戶全數點交、無須代拆」的佳績，並已啟動施工作業，預計於118年完工交屋。憑藉著高效率的卓越成果，中心榮獲了「2024國家卓越建設獎—最佳都市更新及危老重建類『特別獎』」及「2025都市更新暨危老重建團隊獎」的雙重肯定。展望未來，中心預計在115年再推出三案公辦都市更新招商，投資金額將超過250億元，整合率已突破80%。

推動580專案與全案管理 加速危險建築重建

為了加速海砂屋及耐震不足建築的重建，中心配合市政府執行「危險建築物580專案計畫」，首案「土城清水案」在0403地震後被評為紅單。透過專案協助，該案在不到一年的時間內，同意比例便突破了80%，並於一一四年底成功簽約招商，預計在一一八年開工。在輔導民辦都市更新方面，中心擔任「全案管理」角色的蘆洲光華段案已通過都市更新審議，並結合「防災都更二點零」爭取容積獎勵，大幅降低地主自主更新的風險；同時，中心也協助新莊中港路及公園一路等海砂屋社區，分別在開工及申請使用執照上取得了具體的進展。這些努力不僅提升了居民的居住品質，也為新北市的都市發展注入新的活力。

守護居住正義，社會住宅接管超過4,800戶，並優先照顧弱勢族群

新北市住都中心積極履行其社會責任，截至目前已成功接管三十七處社會住宅，總計提供4824戶的住房，這不僅守護了超過4800個家庭的居住權益，也彰顯了對社會弱勢群體的關懷。面對日益增長的居住需求，過去五年來，中心累計受理的申請案件已超過八萬件，並透過嚴謹的審查機制，確保資源的公平分配。在照顧弱勢族群方面，中心目前社會住宅中弱勢入住比例高達百分之五十三，遠超過《住宅法》所規定的百分之四十標準，真正實現了對弱勢族群的優先照顧。此外，中心還導入了訪視制度，主動媒合長期照護與社會福利資源，提供全方位的關懷服務。

優化營運品質，社會住宅屢獲大獎肯定與高齡友善認證

為了提升物業管理的品質，住都中心導入了標準化作業流程（ＳＯＰ）與評鑑制度，住戶的滿意度從一一一年的81.4%逐年攀升至一一四年的90%。由中心管理的「土城員和青年社會住宅」不僅榮獲2025五國家卓越建設獎中的「最佳管理維護類」金質獎，這也是中心繼2024年以「新店央北青年社會住宅」獲獎後，連續兩年獲得國家卓越建設獎的殊榮。「土城員和青年社會住宅」在一一四年新北優良公寓大廈評選中，社會住宅組別更獲得「特優獎」。面對超高齡社會的挑戰，中心也配合新北市政府推動「新北高齡友善換居一點零方案」，協助長者從老舊公寓搬遷至設有電梯且更安全的社會住宅。同時，新店央北與土城員和社會住宅也分別獲得「銀光好居認證」的五星及三星肯定，具體實現全齡共融的理念。

深耕社區對話，舉辦逾千場宣導以降低資訊落差

為了讓都市更新的資訊更加透明，住都中心自成立以來深入社區，已舉辦了一千二百十六場法令宣導說明會，參與民眾人數超過十八萬人次。中心更結合各大專業公會組成「新北都更大聯盟」，提供跨領域的諮詢服務。在社會住宅的社區經營方面，中心也舉辦了超過一百場活動與課程，並管理托嬰、日照等二十處公益空間，讓住戶在社區內就能獲得適切的照顧，打造出更有溫度的居住環境。

展望未來，新北市住都中心將持續善用行政法人的公正角色，擴大都市更新的版圖、改善都市環境品質，並不斷提升社會住宅的管理品質，為市民打造一個更宜居的新北城市風貌。