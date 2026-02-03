守護安心過好年 板橋警做好萬全準備總動員

《圖說》分局長彭政中表示，板橋警力已做好萬全準備，誓以「全員總動員」的決心，守護民眾平安，讓大家歡喜過好年。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋警分局因應農曆春節將屆，今（3）日召開「115年加強重要節日安全維護工作任務提示及協調會」，誓師啟動2月9日至23日為期15天的春節守護任務，全體警力將以最堅定的意志與最溫暖的服務，守護板橋區的每一個角落。

板橋分局長彭政中呼籲，春節期間若遇任何需要警方協助，請隨時撥打110。全體警力已做好萬全準備，誓以「全員總動員」的決心，守護民眾平安，讓大家歡喜過好年。

他說明，板橋分局安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大核心主軸，誓師全力以赴，具體作為如下：

一‧治安平穩，築起安全防線：提升轄區見警率，特別加強金融機構聯防，確保民眾存提款安全。同時，將防詐、防搶、防竊宣導送進社區，並強力掃蕩詐欺、毒品、赌博及幫派等不法活動，致力打造無毒、安居的社區環境。

《圖說》彭政中主持「115年加強重要節日安全維護工作任務提示及協調會」。〈板橋分局提供〉

二‧交通順暢，暢行無阻回家路：針對春節期間車流高峰，將採取機動、彈性且即時的疏導策略，特別針對聯外交通樞紐及易肇事路段加強巡邏與稽查。嚴格取締酒駕、超速（時速逾40公里以上）等重大違規行為，防範交通事故發生，確保民眾歸鄉旅途一路順風。

三‧民眾安心，暖心服務不打烊：除了執法，更有溫度。警方將主動協助失蹤人口與家人團圓，並針對弱勢家庭適時轉介社福單位，提供急難紓困協助。全體員警將秉持同理心，機動調配警力，隨時回應民眾需求，讓守護更有溫度。

