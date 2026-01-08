守護客家建築瑰寶 竹縣獲文化部核定1億多元修復經費

竹東甘屋渤海堂建於一九一六年，堂屋為兩層樓，以漢洋混合風格及西式弧形拱廊著稱。（竹縣府提供）

新竹縣文化資產保存工作再傳佳音，文化部文化資產局正式核定新竹縣今年「文化資產保存修復及管理維護計畫（B類）」五案共一億零八百卅萬元補助經費，核定計畫涵蓋竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂兩大重點修復工程，以及文資防護專業中心與北埔姜阿新洋樓、新埔劉家祠的管理維護案，展現新竹縣落實文化資產永續發展的決心，期盼客家建築瑰寶再現風華!

縣長楊文科表示，竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂是新竹縣兩大指標修復工程，終於獲總經費補助一億二百萬元補助，文資防護專業中心也獲核定補助，讓維護工作團隊注入強心針，期勉縣府團隊將持續做好文資各項工作，讓新竹縣珍貴客家建築再次展現工藝之美。

文化局長朱淑敏表示，感謝中央透過實質補助照顧文化資產，未來團隊將更有效落實管維工作，延續文化資產生命歷程，讓這些承載客家歷史與建築藝術的珍貴建物，能在妥善保護下走向下一個百年。

朱淑敏指出，竹東甘屋渤海堂預計十月前發包，一百一十七年五月完工，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。甘屋渤海堂建於一九一六年，堂屋為兩層樓，以漢洋混合風格及西式弧形拱廊著稱，更是客家名匠大木與彩繪工藝的集大成之作。新埔西河堂預計十月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。西河堂建築保留精美木雕、泥塑、彩繪、剪黏等裝飾，具歷史價值及稀少性，因曾獲官方特許販售鴉片，又稱「煙香公廳」。

北埔姜阿新洋樓，這座曾作為茶金原型場景的文化基地，將進行屋頂巡檢、外牆維修及消防安全作業，以延續其獨特的中西融合美感。新埔劉家祠則針對擁有「燕尾多」美譽的劉家祠，將執行正廳漏水維修、電線更新及蟲蟻防治，降低古蹟受災風險。