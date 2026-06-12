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守護家園最前線 花蓮縣府端午節前夕慰勞清潔隊員





端午佳節將至，為感謝第一線清潔隊員長年不畏風雨、堅守崗位，守護花蓮整潔市容與生活環境，花蓮縣政府特別於端午節前夕致贈端午肉粽禮盒及在地特色西瓜等慰勞物資，向全縣辛勤付出的清潔隊同仁表達誠摯關懷與敬意。

花蓮縣政府指出，清潔隊員平日除執行垃圾清運、資源回收與環境整理等例行業務外，亦肩負割草、修樹、道路清掃、溝渠清疏、防疫消毒、小黑蚊防治，以及天然災害後環境復原等多項工作。無論酷暑寒冬、平日假期，總能在第一時間投入環境整頓，以有限人力迅速恢復市容，展現高度使命感與敬業精神。

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縣長徐榛蔚表示，花蓮能擁有優質生活環境與良好市容景觀，清潔隊員功不可沒，感謝所有環保英雄長期默默付出，長年犧牲假期、堅守工作崗位，是守護城市環境的重要力量，讓花蓮始終維持乾淨舒適的生活環境，向大家致上最高敬意。

環保局呼籲鄉親共同珍惜清潔人員的辛勞，落實垃圾分類及資源回收，妥善包裝尖銳物品，避免造成清潔人員受傷，並期盼社會各界能給予更多支持與體諒，垃圾清運時段多一分耐心與禮讓，以實際行動減少清潔隊員工作負擔與風險，一個小小的貼心舉動，不僅能提升清潔工作的安全性，更能讓第一線人員感受到社會溫暖，攜手守護花蓮乾淨、美麗的家園，讓溫暖與善意在城市中持續流動以實際行動共同維護花蓮美麗家園與環境永續。

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