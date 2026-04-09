守護寶山綠意 邱振瑋：24H監控非法棄置
為解決寶山鄉偏鄉道路遭非法傾倒垃圾問題，寶山鄉長邱振瑋9日召集新竹縣政府環保局、寶山分駐所及相關單位，前往雙龍路段進行實地會勘。針對民眾反映該路段遭大量棄置廢棄物現況，邱鄉長現場要求，希望透過「科技執法」與「彈性服務」雙管齊下，還給鄉親一個乾淨、優質的居住環境。
邱振瑋鄉長表示，寶山鄉擁有得天獨厚的自然美景，絕不容許少數缺乏公德心的人士將偏鄉道路視為「法外之地」。今日現勘，雙龍路邊坡垃圾傾到範圍約200公尺，有家庭與事業廢棄物等，現場破袋請派出所蒐證查察；也請環保局於此路段先行架設監視器，遏止非法棄置廢棄物。未來鄉公所將積極向相關單位爭取預算，規劃安裝高解析度監視系統。
鄉長邱振瑋強調，未來朝向落實即時監控與事後追查，凡查獲違法傾倒者，公所將移請環保局依法從重處罰，絕不寬貸！透過精準執法，要從源頭遏止非法傾倒歪風。
邱振瑋鄉長呼籲，環境維護需要「防堵」與「疏導」同步。一方面透過科技監視器遏止惡意棄置，另一方面提供更彈性的服務滿足鄉親需求。他呼籲全體鄉親共同配合，不亂丟垃圾、落實資源回收，守護寶山的每一片綠地。
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