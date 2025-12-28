守護山坡地居住安全 新北強化巡檢工地防災

《圖說》透過施工中檢查可以防止人為不當開發，強化坡地安全管理防線，圖為新店區一處土地申請建照執照水土保持計畫施工中檢查。〈農業局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府加重視相關山坡地災害風險，針對山坡地開發案件實施監督管理，透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，降低遭遇災害時對居民生活的衝擊，並以災前預防作為防災工作的核心，展現新北市在山坡地防災上「防患未然」的超前部署。

農業局長諶錫輝表示，新北市轄區內山坡地面積廣闊，約佔全市土地面積的88%，孕育了許多環境優美、視野遼闊的特色社區及住宅。然而極端氣候帶來強降雨與颱風威脅，潛在的山坡地災害風險也隨之升高。

廣告 廣告

《圖說》新北市透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，展現在山坡地防災上「防患未然」的超前部署，圖為前往工地確認臨時性沉砂滯洪池清淤是否完成。〈農業局提供〉

他指出，新北市在山坡地管理上，高度重視山坡地開發行為的安全性，除了有嚴謹的水土保持計畫審查制度，還在水土保持計畫開工後持續落實工地施工檢查制度。新北市今年計有186件施工中的水土保持計畫案件，新北市政府在今年施工中檢查次數更是達1018次，除了定期派員進行現場查核，確認施工現場是否依核定之水土保持計畫執行外，更在汛期與颱風來臨前，前往工地進行防災措施檢查。

檢查內容包括臨時排水設施是否暢通、裸露邊坡是否覆蓋防護、有無臨時沉砂滯洪池、臨時擋土設施等設施，防止因邊坡開發造成土砂流失，影響周邊社區住宅及公共設施安全。嚴格的施工中檢查不僅是法規的要求，更是防止人為不當開發導致山坡地災害產生的預防措施，新北市持續強化坡地安全管理防線，共同守護居民居住安全。

《圖說》在汛期或颱風來臨前，農業局前往瑞芳區一處工地進行防災措施檢查。〈農業局提供〉

諶錫輝呼籲民眾，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士以及廣大市民的共同參與，山坡地開發案件除了要合法申請並依圖施作，現場也要做好水土保持處理與維護，也請民眾針對永久性的水土保持設施持續加強維護，一同維護山坡地水土保持，打造更安全、具韌性的山坡地居住環境。