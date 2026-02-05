守護山城五十一載 部立苗栗醫院忘年會在溫馨與感恩中歡慶

守護山城五十一載衛福部立苗栗醫院忘年會在溫馨與感恩中歡慶，中為苗栗縣長鍾東錦。（記者江乾松攝）

▲守護山城五十一載衛福部立苗栗醫院忘年會在溫馨與感恩中歡慶，中為苗栗縣長鍾東錦。（記者江乾松攝）

衛福部立苗栗醫院四日晚間在苗栗千璽會館舉辦二0二六苗醫忘年會，苗栗縣長鍾東錦在場感性表示，苗栗醫院始終堅守第一線，陪伴鄉親走過生病與康復的關鍵時刻，是地方最堅強的醫療後盾。為感謝醫護人員一年來的辛勞付出，縣長特別提供液晶電視作為抽獎獎品，並加碼贈送兩組「泰安觀止溫泉券」，讓晚會在溫馨氛圍中更添驚喜與歡樂。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦偕同衛生局長楊文志、立委陳超明、議長李文斌機要李文星、副議長張淑芬秘書曾滿求、議員鄭碧玉、曾美露、劉美蘭以及苗栗市長余文忠等各界貴賓，共同與醫護同仁齊聚一堂。大家一同歡慶苗栗醫院守護山城逾五十一年的重要里程碑。

縣長鍾東錦表示，除了感謝醫院長期守護鄉親外，他也特別提供抽獎獎品，象徵縣府與醫院攜手合作，共同打造安心宜居的苗栗，讓醫護人員與鄉親都能感受到支持與關懷。鍾東錦進一步提到，苗栗縣政府將持續支持苗栗醫院的醫療建設與人力補強，並與中央合作推動急重症醫療大樓擴建計畫，總經費約二十一億元，由中央全額補助。未來完工後，不僅能提升急重症與癌症治療量能，更能讓鄉親在地獲得即時、安心的醫療照顧。此外，他也指出，在院長徐國芳的帶領下，苗栗醫院持續推動「以人為本」的醫療理念，並與臺大新竹分院展開跨院合作，率先由家庭醫學科、心臟內科及腎臟內科支援門診，減輕民眾往返外縣市就醫的負擔。未來也將逐步擴大合作範疇，讓苗栗的醫療服務更加完整。