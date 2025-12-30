守護山城30載 鹿谷鄉親的依託

南投鹿谷鄉衛生所主任，胡錫鰹醫師，在當地任職30年，就算自己罹患三個癌症，仍然堅守崗位。優秀的他，曾經放棄公費留學，全球頂尖醫大的機會，毅然返鄉服務。他帶領醫護人員，貼心照顧80、90歲以上的鄉親，更用自己對抗癌症的過程鼓勵病人。他常說，上天一直在考驗自己，嘗試不同的人間疾苦，就像是神農嘗百草的道理；鄉親們也很擔心他退休，無法再給他看診，紛紛祝他長命百歲，病趕快好起來。

「(醫師也是要叫我(胃癌)開刀)，(但我不要 後續就跟我說)，(你會更瘦) ，因為他(病患)去(衛生所)，都會請我幫忙看報告，我會講解給他聽，我三個癌症 我還不是這麼胖，(對) 對吧，又不是每一個人，治療後都瘦巴巴 對吧。」

廣告 廣告

「這下一回要檢查用的。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「12年總共罹患了3個癌症，從肝癌 肺癌 到淋巴癌，這就是人工血管，做化療 做標靶(治療)用的， (2年前)從高處墜落，摔斷了 腰椎 大腿骨 腳後跟，然後(大腿)再開第二次(刀)，重新插個骨釘，骨板再接回去，然後用自己的長骨(移植過來)。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「民國大概70年代那時候，鹿谷就只有農民診所跟衛生所，大型遊覽車翻車，那時候一些傷患都往衛生所送，(部分傷患)到那邊，已經是死亡了 已經OHCA了。」

南投鹿谷鄉長 邱如平：「全台灣人口(年齡)，我們最老的，(65歲以上比例)28%點多，我們有一個村莊33%。」

「女士這裡坐。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「我不能夠請長假，那個時候我肝癌做電燒，我也都是只有請半天假，我說我請半天假，衛生局都沒有人知道我得肝癌。」

病患 劉玉英：「可是他癌症時候也都來看診，都沒休息，我看他 頭髮光光的，我知道他可能去化療了，這樣子 。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「(公費)去美國霍普金斯大學去進修，它是有學位的，它是三年 我是只去第一年，講比較自誇一點說，你(衛生所)群龍無首，也不是辦法，比較世俗的眼光都覺得說，(放棄)一個升官一個好機會就對了。」

「你以前來這邊，給我看診多久了，(我怎麼會記得)我說沒關係，有換藥沒換藥都沒關係， 那位先生他太太來有來講起，(這樣喔) 她跟妳妯娌，妯娌(他們來看我)對啊。」

病患 林大恩：「患者囉嗦的很多，在這邊說沒用的話，他也不會趕人 。」

病患 劉建忠：「比家庭醫師還好用。」

鹿谷鄉衛生所護理長 劉素惠：「如果說他是80歲以上的話，這個號碼給他優先看診，然後 如果是90歲以上的，我們護理人員會協助，帶長者進去看診。」

「她90歲的以上的先看。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「因為我現在也沒有父母，他們(長輩)來他是跟你講說，(知道我生病)他很不忍心，你就會覺得說 就是，我們不是那種醫病關係，就是像 像家人一樣，就像這樣子。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「罹患三個癌症是，沒有什麼自豪的，我們可以用我們本身經驗，去鼓勵他啊，我們大概可以講說，大概你經歷的痛苦 我都了解 。」

病患 劉玉英：「我們也很煩惱他退休，希望他身體快好起來，為我們鹿谷鄉的人服務也很好。」

病患 劉建忠：「一定祝他 長命百歲。」

鹿谷鄉衛生所主任 胡錫鰹：「上天一直在考驗我， 讓你嘗試不同的人間疾苦，就是這個道理。」

更多 大愛新聞 報導：

高手在湖內 首創環保輕軌「茂興號」

部落是他的診間 44年以行動展現醫療真義

