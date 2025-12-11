守護山域安全新里程碑 台東推動「野外救護包」

台東推動「野外救護包」，強化高山救援量能，提供在地居民與登山客更完善的安全防護網。（台東消防局提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東救援案件頻率高且多發生在溪谷、林道或高山區域，救援人員可提供的處置有限；縣府日前召開緊急醫療救護諮詢委員會，會中通過消防局提出的「野外救護包整備計畫」，後續將上報衛福部核准後正式上路，為在地居民與登山旅客提供更完善的安全防護網。

消防局指出，救援人員過往因裝備與法規限制，在面對傷患疼痛、高山症狀或急性過敏反應時，可提供的處置有限，加上醫療後送時間普遍較長，使救援過程存在高度風險。

「野外救護包」依任務分為基本生命支持（ＢＬＳ）與進階生命支持（ＡＬＳ）兩種規格。未來計畫獲中央核准後，受過野外醫學專業訓練的中級救護技術員可攜帶ＢＬＳ包，在山域救援任務中針對同行救援隊員症狀提供適當口服藥物。

具進階資格的高級救護技術員可攜帶ＡＬＳ包，依醫療指導醫師預立醫囑，針對急性高山症、過敏性休克、創傷性休克、氣喘、嘔吐等情況，施予腎上腺素、類固醇、止血炎、止痛藥、止吐藥等口服或針劑藥物。

此新制將大幅強化第一線人員的「延時照護」能力，在長時間搬運與等待後送的過程中，協助傷病患維持穩定生命徵象，提升整體救援成功率。

衛生局長孫國平表示，藉由消防與衛生兩局的合作，期共同為山區居民與登山客打造更安全的山域救援環境。