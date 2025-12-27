守護山里部落！中央與卓溪鄉公所合作 即時監測黑熊動向保安全

林業及自然保育署花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，在山里活動中心舉辦說明會。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

回應卓溪鄉立山村山里部落居民對臺灣黑熊活動的安全疑慮，林業及自然保育署花蓮分署會同卓溪鄉公所及山里部落獵人小組，在山里活動中心舉辦說明會，向居民說明黑熊「阿里曼．西肯」野放後的最新動向與管理作為。

花蓮分署表示，「阿里曼．西肯」為壯年臺灣黑熊，自一一四年七月九日第二次野放後，透過衛星頸圈持續追蹤監測，十七日起便持續在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域密林內逗留，該區人車不易抵達，經現場勘查，研判因有豐富青剛櫟果實所以吸引黑熊停留較長時間，雖曾啟動驅趕及捕捉，但「阿里曼．西肯」短暫移動幾日後仍然回到該處，研判可能該區為早期生活範圍之一。

花蓮分署技正朱何宗表示，分署承諾持續透過人造衛星追蹤，並每日定期提供三次黑熊動向資訊，協助部落即時掌握狀況，並與參與狩獵自主管理計畫的獵人小組組成巡守隊，強化在地防護。

族人表示，因黑熊靠近立山國小，希望能在國小辦理說明會、結合傳統狩獵智慧防範黑熊進入村內，確保學童及村民安全。

卓溪鄉鄉長田桂花強調，這是部落與政府攜手面對黑熊議題的良好示範，希望透過分署提供的透明資訊與獵人小組的在地配合，讓族人能夠在黑熊頻繁活動環境下，鄉民依然維持安心的生活。