守護巴克禮公園水域環境 長榮大學結合協會成立水環境巡守志工隊
為維護巴克禮紀念公園水域環境品質、守護生態多樣性、推動環境教育及提升民眾環境意識，長榮大學結合巴克禮紀念公園永續經營協會成立水環境巡守志工隊。孫惠民校長表示，20位學員通過志工培訓課程，已於10月起展開巡守與水質監測任務，透過公民行動，全力守護公園水域環境生態。
善盡大學社會責任，長榮大學透過綠色社區根與芽行動計畫，2019年起認養巴克禮紀念公園，2020年底承租自然環境教育中心，再透過根與芽行動學堂的進駐培訓志工導覽，讓民眾更容易接觸及認識自然生態。巴克禮公園曾獲得全國10大優良公園、第一屆全國景觀大獎、國家卓越建設獎，2007年獲得全球卓越建設獎公共建設類優選。2024年，巴克禮紀念公園永續經營協會獲得第9屆國家環境教育獎團體組優等獎，蒙副總統蕭美琴召見嘉許。
民國90年起，環保署與長榮大學合作，設立水環境保育經營輔導單位。水環境包括河川、溪、水庫、河岸、湖泊、海洋等，需仰賴全民力量共同守護。環境部也結合各地民眾、社區、學校、民間團體參與，推動各縣市成立水環境巡守隊。至2024年9月，全國約有530隊13500名巡守志義工。
為強化公園水環境守護工作，長榮大學結合協會舉辦水環境巡守志工隊志工培訓課程，有20位學員順利結業。環境教育學院洪慶宜院長說明，台灣早期河川溪流漁產豐富、魚蝦成群，民眾生活便利。但隨著工業和都市發展，河川受污染，加上當時環保意識尚未成熟，民眾生活逐漸受到影響，才感受到河川受污染帶來的威脅。經全民共同守護水環境，河川才慢慢恢復昔日美景。
在長榮大學河川巡守隊非洲籍國際生的協助下，學員們以簡易水質檢測包，監測採樣自滯洪池及自來水的水質，其水溫、溶氧、pH值及濁度的差異，學員們至戶外區認識水質監測的10個點。協會總幹事甘玲華則分享協會組織及推動環境教育內容，感謝環境教育中心志工及水環境巡守隊志工們一起努力，共同創造美好未來。
水環境巡守隊志工隊長李建發介紹水環境巡守隊運作規則辦法及值勤注意事項。接著由李建發隊長與楊玲惠副隊長帶領志工們進行巡守與水質監測，並沿途撿拾垃圾，共同維護園區整潔。洪慶宜院長以珍古德博士名言「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動生命才有希望。」勉勵學員們。他強調，水環境巡守志工隊的成立是一場因理解而啟程的行動學習，透過實踐，讓守護水環境的行動得以延續。
