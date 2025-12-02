守護巴掌仙子 台大醫院獲贈2台重症加護保溫箱

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）1歲早產兒小恩出生時僅1600公克，還被診斷出先天性心臟病，重症加護保溫箱成第一個家。麥當勞叔叔之家慈善基金會今天再捐2台給台大醫院，小恩開心踢腿模樣，萌翻現場。

台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒（出生體重低於1500公克），光是台大兒童醫院去年一年就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名。

這些小小巴掌仙子，因器官尚未發育完全，除了需要專業醫療團隊24小時不間斷守護，來到這世界的第一個家就是保溫箱。台大醫院今天舉行感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈儀式，這次獲贈2台重症加護型新生兒保溫箱，有助提升早產兒照護量能。

今年1歲小恩，出生時曾受過重症加護保溫箱「照顧」，一家人特地從中部到台北參加捐贈儀式。小恩是期待已久的第一個寶寶，未料產檢時小恩被診斷出重度法洛氏症，又在33週早產，種種不利因素讓小恩狀況非常危急，馬上搭救護車趕到台大醫院生產。

小恩在重症型加護保溫箱住了8個月，經歷多次手術，度過關鍵且脆弱時期。小恩媽媽分享，後來得知小恩住在這樣的保溫箱，感到非常安心，在台北這段期間，小恩爸媽入住台北麥當勞叔叔之家，病童家庭彼此都會加油打氣。

台大醫院兒童醫院新生兒科主任曹伯年致詞指出，傳統的保溫箱只能從兩個小洞把手伸進去，如要做侵入性治療，例如插管或靜脈注射，必須將保溫箱打開，就喪失保溫功能，要在旁邊用烤燈，而重症加護型保溫箱具有蓄電功能，可提供穩定環境，調整體溫與呼吸功能，在緊急狀況時也可直接打開變成處理台，把握時間為寶寶爭取機會。

為回應兒科第一線需求，麥當勞叔叔之家慈善基金會過去7年共捐贈12台「重症加護型新生兒保溫箱」給台大醫療體系。董事長李昌霖表示，在得知極低體重新生兒照護需要更多資源挹注，決定今年再捐贈2台，希望為兒科增添助力，也是基金會對家庭與孩子滿滿的祝福及愛。（編輯：陳仁華）1141202