守護市民健康 台南五大年齡層健檢完成可領300元禮券 9

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

為守護市民健康、打造高齡友善的健康台南，臺南市政府衛生局今（12）日舉辦「一馬當先，健康篩檢」大禮包記者會，副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席啟動儀式，並揭曉趣味「健康大禮包刮刮卡」，象徵刮出健康，號召指定年齡層市民「一馬當先」預約篩檢，完成後即可登記領取300元禮券。現場同時提供子宮頸抹片、乳房X光攝影及大腸癌篩檢服務，參與踴躍，當日完成篩檢人次已超過250人。

廣告 廣告

徐健麟表示，市長黃偉哲致力提升市民健康福祉，市府今年特別針對30、40、45、50及65歲等五大關鍵年齡層推出專屬「健康大禮包」。即日起至2月28日止，符合指定年齡之市民完成篩檢並依規定登記，即可獲得300元禮券，鼓勵市民踴躍參與健康檢查。

守護市民健康 台南五大年齡層健檢完成可領300元禮券 11

衛生局說明，各年齡層適用項目包括：30歲（85年次）為子宮頸癌篩檢；40歲（75年次）為成人預防保健服務；45歲（70年次）為乳癌篩檢；50歲（65年次）為大腸癌及胃癌篩檢；65歲（50年次）則為長者內在功能評估（ICOPE）。

衛生局長李翠鳳指出，最新癌症時鐘顯示，每3分48秒就有1人罹癌，定期篩檢是降低死亡率與提升治癒率的關鍵。她提醒，115年起將新增公費胃癌篩檢，45歲至74歲市民可享終身一次檢查；65歲以上市民（原住民55歲以上）每年亦可接受一次長者內在能力評估，及早發現退化徵兆並介入治療。相關資訊可至臺南市愛篩檢平台查詢，或持健保卡至各區衛生所及醫療院所洽詢。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

影音／【專訪4-1】基隆的繁華與落沒 童子瑋：早年舶來品基隆才買得到

高雄初選邱議瑩合體黃捷、吳沛憶車掃衝刺 許智傑盼守住這一通電話

【文章轉載請註明出處】