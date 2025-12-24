守護市民安全 中市府攜手守望相助隊提升城市防護韌性

台北隨機傷人事件，造成社會不安，中市府攜手211守望相助隊提升城市防護韌性，守護市民安全。（圖：中市府提供）

台北隨機傷人事件，造成社會惶惶不安，台中市長盧秀燕宣布提升維安，市府盤點市內風險熱點，啟動應變作業，加強公共空間與社區周邊安全，並整合警政與民政體系，提升整體防護韌性。民政局長吳世瑋說，治安防線由派出所延伸至各街巷，攜手211隊守望相助隊補強城市安全網，守護市民生命財產安全。

吳世瑋指出，台中長期深耕「警民協力」治安模式，分布於各里的守望相助隊已成為維護治安不可或缺的基層支柱，這些由里長號召熱心里民自發組成的巡守隊伍，長期針對昏暗巷弄、校園周邊及治安熱點進行定時巡邏，不僅有效嚇阻犯罪，更因熟悉社區人事地物，能在第一時間發現可疑人、事、物，迅速通報警方處理，成為社區最可靠的「眼睛」與「耳朵」。

吳世瑋強調，北捷事件再次提醒城市安全須提前部署、層層防護，社會安全網的建立不能只靠警力，更需要民間力量參與。各里守望相助隊平時已有完善巡守與通報機制，隨著新年將至，各地節慶活動接連舉辦、人潮增加，也提醒隊員巡守時提高警覺，發現異常即時通報，由警察優先處理，守望相助隊協助支援，透過警力、守望相助隊的公私協力，全面提升維安量能，共同守護市民安全。

民政局表示，昨天（23日）民政局專委洪紹欽偕同北屯區長陳宗祈、西屯區長鄭錫禧，以及四民里長江麗慧、何安里長何唐文鈴，分別前往北屯區四民里及西屯區何安里守望相助隊，關心巡守運作情形，並慰勞隊員執勤辛勞，也提醒隊員巡邏時務必留意自身安全，夜間巡守也要加強保暖並注意身體狀況，確保在安全無虞的情況下執行任務，共同守護社區治安與居民安全。

民政局補充，目前台中市共有211隊常年里守望相助隊，近1萬1千名巡守隊員，並於春安期間籌組近60隊春安守望相助隊，形成全年無休的社區防護網絡。此外，因應社會結構變化與新型態治安挑戰，市府也持續加碼支持守望相助隊運作，提供隊員保險、巡邏所需支出及裝備補助，包括每月4.5萬元巡邏工作費及一年3萬元裝備費；若與鄰里聯合巡守，裝備補助最高可達6萬元，全年補助六都最高，讓基層巡守人員無後顧之憂，全心守護家園。（寇世菁報導）