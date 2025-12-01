守護市民安全！新北市水保服務團成立20週年

▲新北市政府於11月28日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，副市長劉和然頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員。（圖／朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 新北市政府於11月28日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，副市長劉和然頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員，感謝這群無私奉獻並致力將水土保持觀念導入新北市每個角落的英雄。劉和然形容，服務團如同內科醫師、外科醫師、諮商醫師，感謝成員的付出，讓市民能在新北安居樂業。

新北市水土保持服務團成員來自土木、水保、水利、大地技師4大公會，共有80位有熱忱也有水保專業技術的技師，提供民眾免費水土保持專業諮詢服務。

廣告 廣告

新北水保服務團20年來協助市府水土保持服務案件達上萬件，專業服務已連續5年獲得農業部評核為全國績優水保服務團的肯定，由團長陳盈男代表將114年度全國績優服務團之獎座獻予市府，期望透過表揚團員暨組訓活動凝聚水保服務團守護新北市坡地安全的共識。

新北市水保服務團團長陳盈男表示，曾有對退休的夫婦想在三芝務農，因土地多年未整理而不利農作，在洽詢許多事務所後，都因為案件規模太小或價格不敷成本遭拒，偶然在農會聽到水保服務團巡迴講習，才與水保服務團進行諮詢，經了解夫婦需求後市府立即安排現勘，水保服務團在調查後依農地地形在集水區上游處設計截水溝，讓土壤不易流失並保留肥力，針對高低起伏處則規劃施作砌石擋土牆，穩定邊坡讓耕地更安全，協助夫婦在合乎水土保持法規下整理出利於耕作的農地；陳盈男表示，透過專業服務輔導民眾，讓水土保持不再流於冰冷的工程書圖，更讓民眾可以安心耕作，維護坡地安全更維繫滿滿的人情味。

▲劉和然受訪時表示，新北市有88%的山坡地，山坡地是否穩定，對市民來講非常重要，同時也是城市治理非常重要的一環，因此農業局的水保等共四大技師公會合作，成立水保服務團。（圖／朱永強攝）

此外，本次獲得20週年績優貢獻獎的鄧鳳儀技師，在新北市水土保持服務團剛成立時擔任首任團長，在制度尚未健全的草創時期，不僅必須在市府及民眾有立即會勘需求時，協調技師到場輔導民眾，並協助市府簡化水土保持申請上繁瑣的行政流程。在卸任團長後的113年山陀兒風災，也多次到場提供專業意見，使相關單位更順利地進行搶災，讓新北市各地恢復成更安全的環境。

「只要大家在，我們山林就會很放心，山林很放心，市民就很安心！」劉和然致詞時說，團員如同土地的醫生，要幫大地聽診，隨時要監測，又像外科醫師、諮商師，與民眾溝通，服務團成立20年，非常不簡單，甚至連續5屆得到最績優的服務團，「未來我們持續往前走！」

對於水土服務團對於新北市的貢獻，劉和然受訪時表示，新北市有88%的山坡地，山坡地是否穩定，對市民來講非常重要，同時也是城市治理非常重要的一環，因此農業局的水保等共四大技師公會合作，成立水保服務團。

劉和然說，他用醫師做比喻，服務團就如同內科醫師，會隨時聽診，去看看土地有沒有任何的風險、有沒有哪裡有問題？又如外科醫師，若需要去做整治，不管是擋土牆，或是一些工程手段，要去做像外科手術的開刀的概念，又像心理諮商的醫師，因為很多民眾會誤會，在土地上種點菜、種果樹，為什麼要做這麼多事？可是他們不知道，一個簡單破壞，可能改變水文、破壞土地結構，因此服務團的技師成為一個溝通橋梁，又像是專業協助的角色，這20年來，非常謝謝所有服務團的團員，讓市民朋友能在新北市安居樂業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「2025新北市學生影像新星獎」揭25部優秀作品 十年培育再創新局

新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人氣勢紅不讓難逆轉

新北市長最新民調曝！黃暐瀚揭「這人」表現突出 只輸李四川10%