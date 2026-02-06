守護市民安心愉快過好年 南市工務局啟動工地春安巡查





農曆春節將屆，台南市工務局啟動工地春安巡查，針對主管工務建設全面檢視施工中的工程，包含橋樑、道路、建築工程等，要求交通維持措施、工程材料應設置整齊，確保春節期間工地與環境安全，安心過新年。

工務局表示，也同步針對在建工程進行職安稽查，檢視工地安全防護設施是否完善，工作人員是否依規穿戴工作護具，作業現場是否維持良好的安全衛生環境，希望保障工作人員的安全。

工務局指出，為了確保春節服務不中斷，成立緊急通報系統，以因應春節期間，市民能持續享有高品質的各項公共設施，並對現有施工中工程，藉由緊急通報系統，可即時處理突發事件，提供24小時服務，讓市民能在愉悅的氣氛中，安心歡度春節。

廣告 廣告

工務局強調，因應春節期間的應變處理，包括施工中工程之安全維護、道路緊急修補及公園、路燈巡查維護，工務局已做好萬全準備，若有狀況，藉由緊急聯繫系統通報專線06-2155555通知相關值勤人員，對於公共建設進行立即改善，工務局將堅持春節期間爲民服務不打烊，讓市民安心愉快過好年。













































































更多新聞推薦

● 指「眷改條例」違反平等原則 卓榮泰：決定不予副署