守護市民安心採買 桃園消防局啟動市場安全大體檢

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市為全面提升市場安全管理層級，在南門市場火災後迅速啟動全市61處公有與民營市場消防安全大體檢。本次行動由消防局主責，結合經濟發展局、建築管理處、警察局等單位共同投入，以跨局處聯合稽查方式，逐一訪查、深入檢視各市場的整體安全環境，展現市府對於市民安全的高度重視與積極作為。

傳統市場是市民生活不可或缺的重要場所，不僅提供豐富多元的商品，更是承載著濃厚的人情味與地方特色。然而，市場內攤商密集、用火用電頻繁，加上部分市場建築老舊，消防安全管理更顯重要。有鑑於此，消防局秉持「安全第一」的原則，展開本次大規模的市場安全體檢。

消防局表示，本次大體檢以「跨單位聯合、全面掌握狀況、逐步強化管理」為原則，各局處依職掌同步投入，從管理制度到現場環境逐步盤點，務求不放過任何潛在風險。透過跨局處合作，整合各方專業知識與資源，更有效地掌握市場安全現況，並提出具體可行的改善方案。

此次行動不僅是對南門市場火災事件的回應，更是桃園市府推動市場安全提升的契機。消防局將全面檢視各市場的消防設備、電氣安全、防火區劃、逃生動線等項目，並針對檢查結果提出改善建議，協助市場管理單位及攤商排除潛在風險，確保市場的整體安全。

除了硬體設備的檢查外，消防局也將積極輔導市場建立防火管理組織，強化自治會或攤販的防災能力。透過定期舉辦消防演練、教育訓練等活動，提升市場人員的防災意識與應變能力，使其在平時具備消防巡檢功能，在火災初期更能快速啟動通報、滅火與引導疏散等基本應變措施。

消防局長龔永信強調，桃園市市場的安全狀況已全面納入監管範圍，後續將透過聯合稽查、改善追蹤輔導及必要協助機制，確實推動市場安全提升。龔局長表示：消防局與所有市場站在一起，我們會把每一處市場看得仔細，把風險找出來、把安全補強到位，讓攤商安心、讓市民放心。」

桃園市消防局也呼籲市場自治會及攤商共同配合巡查作業，持續留意環境整潔、作業動線與日常安全習慣，並配合法令辦理相關消防安全申報，共同建置更安全、更友善的市場環境。市府將持續投入資源，與市場攜手合作，打造一個讓攤商安心經營、市民放心採買的優質市場環境，共同守護桃園的市場安全。(圖/消防局提供)