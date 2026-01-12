守護市民用藥安全與健康 台中表揚16位績優藥師

【記者陳世長台中報導】肯定藥事人員長期站在第一線，守護市民用藥安全與健康，台中市政府衛生局局長曾梓展於（11）日代表市長盧秀燕出席由社團法人台中市藥師公會及大台中藥師公會共同舉辦的藥師節慶祝大會，並頒發114年度台中市「藥事服務獎」，表揚16位在公共衛生與藥事照護領域表現卓越的藥師與藥劑生，感謝他們成為市府推動食安把關與健康照護的重要後盾。





衛生局指出，此次獲獎名單依「台中市頒發藥事服務獎計畫」，由四大藥事相關公會推薦具體事蹟優良人員遴選產生。獲獎者不僅長期投入第一線藥事服務，也積極參與公益活動、協助國家防疫政策推動，在專業執行力與社會責任上皆展現高度投入，為市民健康把關付出心力。



台中市食品藥物安全處說明，市府近年持續推動多元、整合式的健康照護政策，並創新發展「全人居家照護服務」，其中「居家藥事照護計畫」自民國100年推動至今，透過藥師到宅訪視、用藥整合諮詢及高齡友善藥局服務，已累計服務超過2萬人次，有效提升長者及弱勢族群的用藥安全，落實在地安養與社區照護的政策目標。



面對高齡社會加速來臨，食安處表示，市府將持續攜手藥事公會深化合作，強化長照服務體系與防制藥物濫用宣導網絡，透過藥事人員在社區深耕的專業力量，建構更綿密的健康安全防護網，讓市民在用藥照護上更安心、更有感。市府也藉此向全體藥事人員致上藥師節祝福，期盼未來持續並肩同行，共同守護市民健康。