守護市民財產安全!中市地稅局「稅籍異動即時通」服務上線

近來不動產詐騙手法不斷翻新，為讓民眾第一時間掌握名下房地稅籍變動，守護市民財產安全，臺中市政府地方稅務局自114年7月1日起推出「稅籍異動即時通」服務。完成申請後，日後土地、房屋所有權人名下土地、房屋移轉申報土地增值稅或契稅時，地稅局會以電子郵件、簡訊或LINE推播主動通知所有權人，讓民眾可以即時查證、降低風險。

稅籍異動即時通申請方式有2種，所有權人本人或法定代理人可攜帶身分證就近至臺中市政府地方稅務局各分局全功能服務櫃台臨櫃申辦，也可使用自然人憑證或已註冊的健保卡，透過「地方稅網路申報作業」網站完成線上申請。即使目前名下沒有不動產，也可先行申辦，日後取得不動產並發生移轉時，同樣會收到系統通知。

如需了解詳情或有任何疑問，歡迎利用臺中市政府地方稅務局免費服務電話 0800-000321 或04-22585000按1轉全智慧客服中心洽詢，將有專人服務。