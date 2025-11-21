守護市民財產安全 永和警攜手新北牙醫師公會宣導反詐

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市永和警分局為提升市民防詐意識、降低受騙風險，昨（20)日於聯合勤教與新北市牙醫師公會共同舉辦反詐騙宣導活動，分局長蔣叔君親自向現場牙醫師、護理人員還有分局各單位同仁們共120人宣導反詐騙，避免落入詐騙陷阱，會後牙醫師公會理事長温世政也特別準備感恩節火雞大餐，向長期在第一線守護永和治安的執勤員警表達感謝與慰勞。

蔣叔君表示，目前預防詐騙首重普發一萬現金結合原本各式投資理財、假檢警及愛情詐騙等常見詐騙手法，講授內容以騙人和被騙的故事串連，輔以有獎徵答方式，與現場同仁和醫護人員互動，並提醒任何自稱政府機關要求操作 ATM、轉帳或提供金融資料的情況都是詐騙。

廣告 廣告

《圖說》永和分局與新北市牙醫師公會共同舉辦反詐騙宣導活動合影。〈永和分局提供〉

此外，蔣叔君感謝温世政理事長，在感恩節前夕準備豐盛的火雞大餐提供分局同仁與牙醫護人員共享，向長期在第一線守護治安的執勤員警表達感謝與慰勞。

温世政表示，牙醫師公會未來也將持續守護員警的口腔健康，盡一份專業力量回饋社會，自即日起提供永和員警至永和世樺牙醫診所免掛號費優惠，感謝警方全力維護社會治安，令人敬佩。

《圖說》牙醫師公會準備感恩節火雞大餐，向長期在第一線守護永和治安的執勤員警表達感謝與慰勞。〈永和分局提供〉

蔣叔君特別提醒，領取全民+1政府相挺普發現金部分，謹慎小心防止遭詐騙。防詐需要全民一起努力，透過跨領域合作，能讓反詐資訊觸及更多族群，共同打造更安全的生活環境。