守護市民財產安全 竹市警舉辦金銀珠寶業座談
黃金價格高漲，為避免歹徒覬覦，防制銀樓搶案發生，強化銀樓業者預防犯罪觀念，同時因應普發現金潛藏詐騙陷阱，新竹市警察局18日邀請金銀珠寶業公會及業者召開座談會，強化銀樓業者防搶及識詐觀念，守護市民財產安全。
新竹市近期發生2起銀樓搶奪案件，警察局於接獲報案後數小時內迅速逮捕犯嫌。會中除分析歷年銀樓發生搶奪案件犯罪手法、作案工具及銷贓管道等，提醒業者注意防範之道。
另監視器、警鈴及防盜鎖等安全設備，要定期檢查維護，確保正常運作，尤其針對歹徒可能破壞的窗戶、後門等脆弱環節加強防護。最後，提醒業者落實教育訓練，教導員工遭遇搶案時應保持冷靜，以保護自身安全為優先，避免與歹徒發生肢體衝突，並熟記身高、體型、口音、服裝、逃逸路線及交通工具等歹徒特徵，於事後迅速報案並提供詳細資訊，利於警方追緝。
在識詐方面，警察局特別提醒業者提高警覺，對於陌生來電要求加好友、傳送連結或提供帳戶資訊務必立即查證，此外，如遇民眾至店家舉止異常，疑似遭詐騙集團要求購買或變賣大額金銀或珠寶時，也請協助通報警方，即時阻詐，讓市民免於遭受損害。
新竹市警察局局長許頌嘉呼籲，社會經濟環境轉變急遽，為有效防制金銀珠寶業發生搶奪案件，除由警察機關加強巡邏預防、提高見警率外，尤需警民通力合作，預防犯罪大家一起努力，注意周遭可疑人、事、物，多一分防護、多一分安全。
