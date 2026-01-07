守護市民10年破10萬案 桃園捕蜂捉蛇大隊功成身退

桃園市長張善政出席桃園市緊急救護捕蜂捉蛇工作大隊感恩餐會。





桃園市捕蜂捉蛇大隊今（115）年1月1日起正式退場，捕蜂捉蛇業務正式由義消轉為專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務。桃園市長張善政6日晚間前往桃園區，出席桃園市緊急救護捕蜂捉蛇工作大隊感恩餐會，並親自頒發獎狀及獎牌，感謝逾200位義消夥伴過去10年處理逾10萬件蜂蛇案件，守護市民安全的努力付出。

桃園市長張善政表示，過去10年桃園市捕蜂捉蛇大隊勞苦功高，10年完成10萬餘件蜂蛇案，平均每年1萬件，感謝捕蜂捉蛇大隊讓市民擁有安居環境。而這項業務因應中央政策趨勢，今（115）年起正式轉型，委由民間專業廠商辦理，捕蜂捉蛇大隊人員自此卸下肩上重擔，市府特別舉辦感恩餐會向每位捕蜂捉蛇大隊同仁致敬；活動也同步表揚114年度13位績優人員，其中包含4位女性隊員，以溫柔女力守護市民人身安全。

市長張善政出席桃園市緊急救護捕蜂捉蛇工作大隊感恩餐會，並頒發獎狀及獎牌。

桃園市捕蜂捉蛇大隊績優獲獎人員包括，第一大隊：林建宏、蕭榮富、趙念誼；第二大隊：許峻源、林勳埻、陳國明；第三大隊：鍾金水、謝真真、邱奕南、郭有諒；以及第四大隊：張健華、王彩蓮、楊春梅。

農業局長陳冠義表示，捕蜂捉蛇大隊曾深入山間，手腳並用爬行1.5小時步道，處理會叮咬登山客的蜂窩；也曾搭上高空作業車，升至12層樓高摘除蜂窩；更與誤闖民宅的蛇類糾纏近2小時最終完成捕捉每一案件，背後都蘊涵了義消隊員們的辛勞付出。

農業局長陳冠義頒發獎狀及獎牌。

農業局長陳冠義日前也率領農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員皆配有捕蜂衣、伸縮桿、手套、雨鞋及密錄器等捕蜂捉蛇各項專業所需裝備；同時為減少蛇類於捉捕過程中受傷，有友善蛇夾及防咬手套等也一應俱全；另備有腎上腺素筆等急救藥品，以備執勤人員不時之需。

農業局呼籲，民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時皆可撥打1999專線通報，農業局委外廠商將儘速到場處理；原119專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。

農業局長陳冠義率領農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察。

