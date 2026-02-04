守護年節安全！桃消中路分隊傳授幼兒CPR 強化幼教機構應變能力

中路分隊於今日舉辦「年節前自衛消防編組暨防火宣導座談會」。圖：消防局提供

隨著農曆新年將至，為確保市民能度過一個平安祥和的佳節，桃園市消防局第一大隊中路分隊於今(4)日舉辦「年節前自衛消防編組暨防火宣導座談會」。此次座談特別針對轄內工廠、長照中心及幼兒教育機構之防火管理人與工作人員等高風險場所加強實務宣導，並現場教授嬰幼兒急救技術，期盼透過全方位的宣導與實作訓練，全面提升各場所自主應變能力。

除了法規的硬性約束，座談會也結合了「軟性」救護技能訓練。圖：消防局提供

中路分隊指出，工廠常存有大量原物料、空間動線複雜，而長照機構則多為避難弱者，火災發生初期之自衛編組應變至關重要。也因應《消防法》修法，除了工廠及長照中心屬於防火管理重點對象，今年起大型倉庫及實驗室也正式納管，更強調管理權人防火管理法定職責，應親自檢視消防防護計畫落實度，確保消防安全設備堪用、電氣設備大掃除、防火區劃完整與疏散動線暢通等。會中還特別叮嚀場所將「資訊三化」，數位化（平面圖資更新上傳平台）、實體化（化學品危害風險標示板）、專人化（明定自衛消防編組及緊急連絡人交接流程），強化現場資訊揭露，協助消防人員快速部署的同時，也能達到保障搶救安全、降低人命財產損失的機率。

除了法規的硬性約束，座談會也結合了「軟性」救護技能訓練。此次座談會特別安排了針對幼兒教育工作者的「幼兒CPR及哈姆立克法」實務課程。教官現場示範若幼兒發生異物梗塞或心肺功能停止時的正確處置流程，邀請場所人員分組操作訓練。消防人員強調，幼兒生理構造與成人不同，急救力道與位置需精確掌握，透過實作演練，能讓教保人員在關鍵時刻冷靜應對，守護孩童安全。

中路分隊長張育瑄表示，年節期間人力流動大，可能因用火用電不當或管理疏漏導致火災，特別宣導場所再次檢視場所危險因子，進行自衛消防編組安全認知及具體訓練。透過此次座談會結合實務操作，希望落實執行「防火區劃、資訊透明、技能精進、電力清空」四大核心，提前做好防範措施，準備好緊急應變能力，為市民建構一個安全、無憂的年節與工作環境。

